Ofertas en bicicletas: los supermercados con muy buenos descuentos
Los beneficios para ahorrar en locales que no sufren modificaciones en los precios para renovar tu transporte del día a día.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las principales cadenas de supermercados con presencia en Argentina lanzaron una serie de descuentos sobre bicicletas de distintos tipos y rodados, con rebajas que alcanzan hasta el 43% según el modelo y el comercio. Carrefour y Coto publicaron estas ofertas a través de sus tiendas online, con opciones que incluyen bicicletas infantiles, urbanas y de montaña, además de diferentes planes de financiación y modalidades de compra.
Los descuentos disponibles en Coto
Coto presenta una de las ofertas más amplias en términos de variedad de bicicletas, con rebajas del 35% en la mayoría de los modelos incluidos. La propuesta abarca desde bicicletas de balanceo y rodados infantiles hasta opciones de mountain bike para adultos, todas disponibles a través de su tienda online.
Dentro de la categoría infantil, se destacan la Bicicleta Balanceo BOX rodado 12, con un precio promocional de $39.649,35 frente a un valor regular de $60.999, y financiación en tres cuotas sin interés de $13.216,45. A esta opción se suman distintos modelos con diseños licenciados, como las bicicletas infantiles con ruedas de BLUES CLUES y PAW PATROL, también en rodado 12, que pasan de $179.999 a $116.999,35, con la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés de $38.999,78.
Para el público adulto, la cadena incorpora bicicletas de montaña rodado 26 y 29 de la línea SPX. Los modelos BT1, BT2 y BT3, en distintas combinaciones de colores, cuentan con un descuento del 35%, lo que reduce su precio de $449.000 a $291.850. Estas bicicletas pueden abonarse en tres cuotas sin interés de $97.283,33, una condición que se mantiene en todos los modelos de esta categoría incluidos en la promoción.
Ofertas en Coto
- Bicicleta Balanceo BOX 12″ – 35% off – $39.649,35 (precio regular: $60.999) – 3 cuotas sin interés de $13.216,45.
- Bicicleta Infantil con ruedas BLUES CLUES 12″ – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.
- Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.
- Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Chase – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.
- Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Marshall – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.
- Bicicleta Infantil con ruedas PAW PATROL 12″ Skye – 35% off – $116.999,35 (precio regular: $179.999) – 3 cuotas sin interés de $38.999,78.
- Bicicleta Infantil con ruedas Box UNILAM 12″ – 35% off – $39.324,35 (precio regular: $60.499) – 3 cuotas sin interés de $13.108,12.
- Bicicleta Infantil con ruedas Box UNILAM 12″ – 35% off – $71.499,35 (precio regular: $109.999) – 3 cuotas sin interés de $23.833,12.
- Bicicleta Mountain Bike BT1 SPX 26″ rojo y blanco – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.
- Bicicleta Mountain Bike BT3 SPX 26″ azul – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.
- Bicicleta Mountain Bike BT3 SPX 26″ verde – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.
- Bicicleta Mountain Bike BT2 SPX 29″ negro y azul – 35% off – $291.850 (precio regular: $449.000) – 3 cuotas sin interés de $97.283,33.
Los descuentos de Carrefour en bicicletas
Carrefour concentra su propuesta en bicicletas de montaña y de paseo, con descuentos que van del 20% al 43%, dependiendo del modelo. En este caso, la cadena combina rebajas directas con planes de financiación extendidos, especialmente a través de Mi Carrefour Crédito.
Entre las opciones con mayor descuento se encuentran las bicicletas MTB Randers KAWILL rodado 29 y 21 velocidades, disponibles en distintos talles y combinaciones de colores. Estos modelos presentan una rebaja del 43%, con un precio final de $427.359 frente a un valor regular de $753.854. La compra se realiza en modalidad de pago contado y con envío a domicilio como única opción.
En el segmento de bicicletas de aluminio, Carrefour ofrece la línea Jeico S1 rodado 29 y 21 velocidades, en talle M y L, con un 32% de descuento. El precio promocional es de $281.749, frente a los $417.414 originales. Según el modelo, la compra puede realizarse en tres cuotas sin interés o mediante pago contado con envío exclusivo.
En el segmento infantil, se destaca la bicicleta Kids rodado 16 de Philco, con un 20% de descuento, que reduce su precio de $299.999 a $239.999. En este caso, la compra se realiza al contado y con envío como única modalidad.
Ofertas en Carrefour
- Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.
- Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle M negra – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – pago contado (solo envío).
- Bicicleta MTB Aluminio Jeico S1 R29 21v talle L gris – 32% off – $281.749 (precio regular: $417.414) – 3 cuotas sin interés.
- Bicicleta MTB Acero Jeico F1 R29 21v talle L roja – 32% off – $263.659 (precio regular: $390.613) – 3 cuotas sin interés.
- Bicicleta Mountain Bike rodado 29″ Jordan MTB negra – 20% off – $391.992 (precio regular: $489.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y dorada talle S – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).
- Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL negra y gris talle L – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).
- Bicicleta MTB 21 vel. Randers KAWILL gris y amarillo talle M – 43% off – $427.359 (precio regular: $753.854) – pago contado (solo envío).
- Bicicleta todo terreno Dolphin rodado 26 azul – 20% off – $279.992 (precio regular: $349.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Bicicleta rodado 16 paseo lujo – 20% off – $199.992 (precio regular: $249.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Bicicleta R20 paseo lujo – 20% off – $239.992 (precio regular: $299.990) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- Bicicleta Kids rodado 16 violeta Philco – 20% off – $239.999 (precio regular: $299.999) – pago contado (solo envío).
