Ofertas imperdibles con 60% de descuento: en qué supermercados encontrarlas

Qué ofertas de Carrefour se pueden aprovechar esta semana

La cadena de origen francés decidió apostar fuerte a la conectividad y el hogar. La posibilidad de conseguir un Smart TV por menos de $199.000 no es un error de sistema, sino una punta de lanza para atraer clientes a sus sucursales.

La financiación es el gran diferencial. Actualmente, ofrecen hasta 12 cuotas sin interés en rubros críticos como televisores, aires acondicionados y heladeras. Para los que buscan renovar tecnología, hay planes de hasta 9 cuotas sin interés en notebooks de marcas líderes, algo casi extinto en el mercado financiero actual.

Dato: Los jueves se convirtieron en el "día D" para el canal digital. Quienes utilicen la Cuenta Digital de Carrefour o su tarjeta de crédito propia, acceden a un 20% de descuento en compras online, con un tope de reintegro que ayuda a amortizar el ticket final.

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La cadena nacional decidió priorizar el rubro hogar y bazar con rebajas que llegan al 50% en vajilla, vasos y copas de vidrio, además de ofertas agresivas en el sector de carnicería, su eterno fuerte.

Los jueves siguen siendo propiedad de los usuarios de Visa Débito (modalidad NFC), quienes pueden acceder a un 30% de descuento sin tope de reintegro directamente en la línea de caja. Es, probablemente, la promoción más limpia y efectiva del mercado actual porque no requiere esperar un resumen bancario para ver el ahorro.

Para los que prefieren el financiamiento a largo plazo, la cadena mantiene las 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrodomésticos, compitiendo cabeza a cabeza con las plataformas de e-commerce más importantes del país.