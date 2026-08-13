Ofertas por el Día del Niño: un supermercado ofrece hasta 50% de descuento y 12 cuotas.

35% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería y rodados infantiles.

en toda la juguetería y rodados infantiles. Hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria seleccionada.

en indumentaria seleccionada. Hasta 40% de descuento en un pago en productos seleccionados de electrodomésticos.

en productos seleccionados de electrodomésticos. 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX.

en bicicletas SPX. 12 cuotas sin interés en celulares con todos los bancos.

Además, el sábado 8 y domingo 9 de agosto, pagando con Mercado Pago, hay 40% de descuento en juguetería y rodados. Hasta el 16 de agosto, los clientes pueden acceder a hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos en juguetes y bicicletas.

Espacios de entretenimiento y gastronomía para compartir en familia

COTO ofrece una propuesta de entretenimiento y gastronomía en su espacio Zona Café, Comidas, Juegos, pensado para todas las edades.

El lugar combina juegos de última generación, bowling, pool y ping pong, junto a una oferta gastronómica variada. También se sumó Zona Pizza, con pizzas XL estilo New York ideales para compartir. Esta propuesta está disponible en las sucursales de Temperley y José C. Paz.