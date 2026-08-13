Ofertas por el Día del Niño: un supermercado ofrece hasta 50% de descuento y 12 cuotas
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para obtener el mejor de los obsequios para los más chiquitos.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Cada vez falta menos para el Día del Niño. Coto ofrece descuentos, cuotas sin interés y beneficios en juguetes, bicicletas, monopatines, consolas y otros productos para los más chicos.
Juguetes, tecnología y productos con personajes favoritos
Coto sumó una línea de pequeños electrodomésticos con diseños inspirados en personajes icónicos como Toy Story, Spider-Man, Iron Man, Hulk, Harry Potter y Star Wars. Entre los productos destacados se encuentran wafleras, tostadoras, pochocleras, cafeteras y pavas eléctricas, pensados para sumar diversión a la rutina y transformar momentos cotidianos en experiencias especiales.
En cuanto a las propuestas gamer, incluye una amplia variedad de accesorios y productos tecnológicos: auriculares, joysticks, sillas gamer, accesorios y la consola Playstation 5, una de las más buscadas por quienes disfrutan de los videojuegos.
Qué promociones ofrece el supermercado
Hasta el jueves 13 de agosto, se pueden encontrar:
- 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería y rodados infantiles.
- Hasta 50% de descuento y 3 cuotas sin interés en indumentaria seleccionada.
- Hasta 40% de descuento en un pago en productos seleccionados de electrodomésticos.
- 12 cuotas sin interés en bicicletas SPX.
- 12 cuotas sin interés en celulares con todos los bancos.
Además, el sábado 8 y domingo 9 de agosto, pagando con Mercado Pago, hay 40% de descuento en juguetería y rodados. Hasta el 16 de agosto, los clientes pueden acceder a hasta 18 cuotas sin interés con diferentes bancos en juguetes y bicicletas.
Espacios de entretenimiento y gastronomía para compartir en familia
COTO ofrece una propuesta de entretenimiento y gastronomía en su espacio Zona Café, Comidas, Juegos, pensado para todas las edades.
El lugar combina juegos de última generación, bowling, pool y ping pong, junto a una oferta gastronómica variada. También se sumó Zona Pizza, con pizzas XL estilo New York ideales para compartir. Esta propuesta está disponible en las sucursales de Temperley y José C. Paz.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario