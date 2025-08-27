Ofertas: en qué dos supermercados se consiguen jeans con un 50% de descuento
Enterate acá los beneficios para ahorrar en hipermercados y aprovechar para renovar tus outfits y algunas de tus prendas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
En los supermercados Carrefour y Coto lanzaron una promoción en indumentaria. Según detallaron, las rebajas incluyen hasta un 50% en pantalones de jean y se podrá acceder a cuotas sin interés.
Qué jeans están en oferta en Coto
En Coto, las promociones alcanzan el 50% de descuento en distintos modelos de jeans para caballeros. Algunos de los artículos incluidos en la propuesta son:
- Jean Cargo Celeste: $ 37.499,50 (antes $ 74.999)
- Jean Amplio Celeste Caballero: $ 32.499,50 (antes $ 64.999)
- Jean Chupín Localizado Celeste: $ 29.999,50 (antes $ 59.999)
- Jean Clásico 5 Bolsillos Azul: $ 29.999,50 (antes $ 59.999)
- Jean Clásico 5 Bolsillos Negro: $ 29.999,50 (antes $ 59.999)
- Jean Clásico Azul Oscuro Localizado: $ 29.999,50 (antes $ 59.999)
Qué jeans están en oferta en Carrefour
Carrefour por su parte lanzó un esquema distinto de promociones. En este caso, el beneficio consiste en obtener la segunda prenda de la marca Tex con un 70% de descuento, lo que permite combinar distintos modelos en la misma compra.
- Jean carpintero Tex: $ 32.493,50 (antes $ 49.990)
- Jean flare Tex: $ 34.993 (antes $ 49.990)
- Jean Tex super wide: $ 32.493,50 (antes $ 49.990)
- Pantalón cargo Tex denim: $ 24.493 (antes $ 34.990)
- Jean Tex carpintero ballon: $ 22.743,50 (antes $ 34.990)
- Pantalón jogger Tex: $ 29.243,50 (antes $ 44.990)
- Pantalón Tex 5 bolsillo: $ 32.493,50 (antes $ 49.990)
- Pantalón Tex cintura elástica: $ 32.493,50 (antes $ 49.990)
- Pantalón Tex corderoy: $ 32.493,50 (antes $ 49.990)
