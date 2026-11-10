El pueblo más elevado de Argentina que sorprende con paisajes únicos de la Puna
Rodeado de montañas y salares, es un destino ideal para quienes buscan una escapada diferente en el norte argentino.
Argentina cuenta con destinos turísticos que sorprenden por sus paisajes y condiciones geográficas extremas. Entre ellos se encuentra Olacapato, un pequeño pueblo de la provincia de Salta que se destaca por estar ubicado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Rodeado de montañas, extensas planicies y salares, este rincón de la Puna argentina ofrece una experiencia diferente para los viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y lugares alejados de los circuitos turísticos tradicionales.
Además de sus paisajes, la localidad conserva parte de su historia ferroviaria y sus tradiciones andinas, dos características que forman parte de su identidad cultural.
El destino de la Puna con paisajes únicos
Olacapato es considerado uno de los poblados más altos de Argentina. Su ubicación en plena Puna salteña le otorga un clima particular y un entorno natural que se caracteriza por la inmensidad de sus paisajes.
Uno de sus principales atractivos son las montañas de diferentes tonalidades, que contrastan con el cielo azul intenso y las extensas superficies áridas de la región.
En sus alrededores también se encuentran salares y formaciones rocosas, ideales para quienes disfrutan de la fotografía, las excursiones y el turismo de naturaleza.
Otro aspecto destacado es su patrimonio ferroviario, vinculado con el histórico Ferrocarril Belgrano, que durante décadas conectó distintos puntos del norte argentino.
La cultura local también ocupa un lugar importante. Las tradiciones andinas y el ritmo tranquilo de sus habitantes permiten conocer una forma de vida muy diferente a la de las grandes ciudades.
Dónde queda y cómo llegar a Olacapato
Olacapato se encuentra en la provincia de Salta, aproximadamente a 340 kilómetros de la capital provincial, en una región montañosa cercana a la frontera con Chile.
Para llegar desde la ciudad de Salta, el recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 51, que atraviesa paisajes de altura y conecta distintas localidades de la Puna.
Durante el trayecto se pueden conocer otros puntos turísticos importantes, como San Antonio de los Cobres, el Viaducto La Polvorilla y sectores vinculados con el recorrido del famoso Tren a las Nubes.
Debido a que el pueblo se encuentra a más de 4.000 metros de altura, se recomienda aclimatarse previamente, llevar abrigo, agua y consultar el estado de las rutas antes de viajar.
Con sus paisajes imponentes, su historia y su tranquilidad, Olacapato se presenta como uno de los destinos más singulares del norte argentino, especialmente para quienes desean descubrir la belleza de la Puna.
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