El pueblo más elevado de Argentina que sorprende con paisajes únicos de la Puna

En sus alrededores también se encuentran salares y formaciones rocosas, ideales para quienes disfrutan de la fotografía, las excursiones y el turismo de naturaleza.

Otro aspecto destacado es su patrimonio ferroviario, vinculado con el histórico Ferrocarril Belgrano, que durante décadas conectó distintos puntos del norte argentino.

La cultura local también ocupa un lugar importante. Las tradiciones andinas y el ritmo tranquilo de sus habitantes permiten conocer una forma de vida muy diferente a la de las grandes ciudades.

Dónde queda y cómo llegar a Olacapato

Olacapato se encuentra en la provincia de Salta, aproximadamente a 340 kilómetros de la capital provincial, en una región montañosa cercana a la frontera con Chile.

Para llegar desde la ciudad de Salta, el recorrido más habitual consiste en tomar la Ruta Nacional 51, que atraviesa paisajes de altura y conecta distintas localidades de la Puna.

Durante el trayecto se pueden conocer otros puntos turísticos importantes, como San Antonio de los Cobres, el Viaducto La Polvorilla y sectores vinculados con el recorrido del famoso Tren a las Nubes.

Debido a que el pueblo se encuentra a más de 4.000 metros de altura, se recomienda aclimatarse previamente, llevar abrigo, agua y consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Con sus paisajes imponentes, su historia y su tranquilidad, Olacapato se presenta como uno de los destinos más singulares del norte argentino, especialmente para quienes desean descubrir la belleza de la Puna.