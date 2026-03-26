Para el invierno: el supermercado que vende buzos con descuentos imperdibles
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar los abrigos de tu armario.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados arrancan con descuentos agresivos en buzos. Hay alternativas tanto para adultos como para chicos, con precios fundamentales.
La estrategia busca vaciar el stock de ropa de temporada antes del cambio de colección, generando oportunidades para quienes buscan renovar el guardarropas sin gastar de más.
Las ofertas que hay en Carrefour
Carrefour apuesta por una mecánica sencilla: segunda unidad al 50% de descuento en todos los buzos de su línea Tex y productos con licencias Disney. El beneficio es combinable entre distintos modelos.
La cadena francesa ofrece buzos desde $5.242 hasta $16.492. Los diseños incluyen opciones lisas, estampadas y con personajes infantiles como Spiderman, Mickey y Minnie.
- Buzo Tex estampa full print (modelos surtidos) – 2da unidad al 50% off combinable – $5.242,50 c/u (precio regular: $6.990,00)
- Buzo Spiderman Disney – 2da unidad al 50% off combinable – $5.242,50 c/u (precio regular: $6.990,00)
- Buzo Minnie estampa central – 2da unidad al 50% off combinable – $7.492,50 c/u (precio regular: $9.990,00)
- Buzo Mickey y Minnie estampa central Disney – 2da unidad al 50% off combinable – $7.492,50 c/u (precio regular: $9.990,00)
- Buzo Tex liso con volado – 2da unidad al 50% off combinable – $6.000,00 c/u (precio regular: $8.000,00)
- Buzo Tex over con estampa ciudades – 2da unidad al 50% off combinable – $6.000,00 c/u (precio regular: $8.000,00)
- Buzo Tex estampado – 2da unidad al 50% off combinable – $16.492,50 c/u (precio regular: $21.990,00)
- Buzo frisa estampado Rey León – 2da unidad al 50% off combinable – $11.242,50 c/u (precio regular: $14.990,00)
La promoción de segunda unidad permite ahorrar hasta $10.995 al comprar dos buzos del segmento más alto.
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