Para el verano: el supermercado con descuentos en aires acondicionados y Smarts TV

TOP HOUSE Inverter 3000 Fg (3550 W) : de $979.999 a $734.999,25 (25%).

TOP HOUSE 2950 Fg (3450 W) : de $863.999 a $647.999,25 (25%).

SAMSUNG 5000 Fg (6140 W): de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).

En cuanto a microondas, los descuentos son más moderados, pero igualmente atractivos:

BGH 19 L : de $199.999 a $149.979,25 (25%).

SAMSUNG 28 L : de $420.999 a $357.849,15 (15%).

MONDIAL 21 L: de $259.999 a $220.999,15 (15%).

Desde la cadena aclaran que algunos productos pueden presentar detalles estéticos menores, signos de exhibición o faltantes como el control remoto, aunque funcionan correctamente.

Cómo sumarse a Comunidad COTO

Para acceder a estas promociones, es necesario estar inscripto en Comunidad COTO, el programa de beneficios para clientes frecuentes de la cadena. El registro es gratuito y se realiza de manera online.

El proceso es simple y consta de tres pasos:

Completar el formulario de inscripción en la página oficial.

Confirmar el registro a través del correo electrónico recibido.

Presentar el DNI en cada compra para que se apliquen los descuentos.

La tradicional tarjeta del programa ya no se utiliza: el DNI es la única identificación necesaria. Con esta membresía, los clientes pueden acceder a rebajas exclusivas y aprovechar oportunidades pensadas especialmente para renovar el hogar antes del verano.