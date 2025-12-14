Para el verano: el supermercado con descuentos en aires acondicionados y Smarts TV
De cara al verano y al cierre del año, una reconocida cadena de supermercados lanzó rebajas fuertes en electrodomésticos que incluyen aires acondicionados, Smart TV y pequeños aparatos para el hogar.
Renovar electrodomésticos suele implicar un gasto importante, pero en determinados momentos del año aparecen oportunidades que permiten ahorrar una suma considerable. En diciembre, con la llegada del calor y las compras de fin de año, muchos consumidores buscan precios más accesibles para equipar la casa sin desequilibrar el presupuesto.
En ese contexto, uno de los supermercados más grandes del país habilitó una sección especial con productos rebajados, donde los modelos cambian con frecuencia y las unidades son limitadas. Por eso, quienes estén atentos pueden encontrar verdaderas oportunidades en artículos clave para el verano.
Las liquidaciones del Outlet de COTO
El outlet de COTO concentra descuentos destacados en televisores, aires acondicionados y microondas, con rebajas que en algunos casos llegan hasta el 25%. La disponibilidad varía según sucursal y stock, por lo que muchos productos se agotan rápidamente.
En el rubro Smart TV, algunas de las ofertas más llamativas son:
LG QNED 86": de $5.999.999 a $4.499.999,25 (25% de descuento).
NOBLEX LED 50": de $566.991 a $424.959,75 (25% menos).
PHILIPS LED 58": de $939.999 a $751.999,20 (20% de descuento).
Los aires acondicionados son uno de los productos más buscados de cara al verano, y también presentan rebajas importantes:
TOP HOUSE Inverter 3000 Fg (3550 W): de $979.999 a $734.999,25 (25%).
TOP HOUSE 2950 Fg (3450 W): de $863.999 a $647.999,25 (25%).
SAMSUNG 5000 Fg (6140 W): de $1.884.399 a $1.413.299,25 (25%).
En cuanto a microondas, los descuentos son más moderados, pero igualmente atractivos:
BGH 19 L: de $199.999 a $149.979,25 (25%).
SAMSUNG 28 L: de $420.999 a $357.849,15 (15%).
MONDIAL 21 L: de $259.999 a $220.999,15 (15%).
Desde la cadena aclaran que algunos productos pueden presentar detalles estéticos menores, signos de exhibición o faltantes como el control remoto, aunque funcionan correctamente.
Cómo sumarse a Comunidad COTO
Para acceder a estas promociones, es necesario estar inscripto en Comunidad COTO, el programa de beneficios para clientes frecuentes de la cadena. El registro es gratuito y se realiza de manera online.
El proceso es simple y consta de tres pasos:
Completar el formulario de inscripción en la página oficial.
Confirmar el registro a través del correo electrónico recibido.
Presentar el DNI en cada compra para que se apliquen los descuentos.
La tradicional tarjeta del programa ya no se utiliza: el DNI es la única identificación necesaria. Con esta membresía, los clientes pueden acceder a rebajas exclusivas y aprovechar oportunidades pensadas especialmente para renovar el hogar antes del verano.
