Un viaje de ensueño: la experiencia única de "caminar las nubes" en un pintoresco pueblo de Jujuy

Dónde queda Santa Ana

Santa Ana se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de las Yungas, a unos 120 kilómetros de Humahuaca. Su ubicación en la transición entre la Puna y la selva lo convierte en un sitio único, donde conviven desiertos de altura con vegetación exuberante. El pueblo tiene alrededor de 684 habitantes y conserva una atmósfera tranquila, ideal para quienes buscan descansar.

Estar allí es como descubrir un rincón escondido de Jujuy, con paisajes que no se encuentran en ningún otro punto del país.

Cómo llegar a Santa Ana

Desde San Salvador de Jujuy, el viaje dura unas seis horas y media por Ruta Nacional 34 y Ruta Provincial 83. Otra alternativa es llegar desde Humahuaca atravesando el Abra del Zenta, a 4.376 metros de altura, un paso que regala vistas panorámicas inolvidables.

El acceso es exigente, con tramos de montaña y caminos que requieren paciencia, pero el esfuerzo se ve ampliamente recompensado. Quienes deciden emprender la travesía encuentran en Santa Ana un destino de ensueño, ideal para escapar de la rutina y vivir la sensación única de “caminar las nubes”.