Polémica en los medios: se reveló quién le habría dado la noticia falsa a Florencia Peña
Quién habría sido la persona que transmitió la información al equipo.
La polémica que sacudió al mundo del espectáculo durante los últimos días sumó un nuevo capítulo luego de que saliera a la luz cómo habría llegado al aire la información equivocada que generó un fuerte revuelo mediático. Después de las repercusiones y las decisiones tomadas puertas adentro del canal de streaming, se conocieron nuevos detalles sobre lo ocurrido.
La situación comenzó cuando durante una transmisión se comunicó una noticia vinculada a la salud del padre de Lionel Messi que finalmente resultó ser falsa. El error provocó una ola de críticas en redes sociales y abrió un debate sobre la verificación de la información antes de ser difundida públicamente.
Se supo quién le dio la orden a Flor Peña
En medio del análisis del caso, se reveló que la información habría llegado a través de Fede Hoffmann, productor de Marley y también vinculado al ciclo donde ocurrió el episodio. La versión fue dada a conocer por Paula Varela durante el programa Intrusos.
Según explicó la periodista, Hoffmann habría enviado el dato desde Miami a una productora para poner al equipo al tanto de la situación. Sin embargo, aclaró que la intención no necesariamente habría sido que esa información fuera comunicada al aire sin una confirmación previa.
“El que manda el mensaje para que Florencia sepa es Fede Hoffmann desde Miami ”, señaló Varela al explicar cómo habría sido la cadena interna que terminó con la noticia siendo mencionada durante la transmisión.
La panelista sostuvo que el productor habría compartido el dato como una información que circulaba en ese momento, pero que luego el mensaje llegó al piso y terminó generando una de las polémicas más comentadas del ambiente.
Qué dijo Nico Occhiato
Luego de las críticas, Nico Occhiato decidió hablar públicamente sobre lo sucedido y se hizo cargo del error cometido dentro del espacio. El conductor explicó que se trató de una equivocación y remarcó que se tomaron decisiones internas después del episodio.
“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable”, expresó al referirse a la situación y aseguró que hablaron con las personas correspondientes para pedir disculpas.
Además, cuestionó la forma en la que otros espacios replicaron la polémica y sostuvo que también se difundieron versiones incorrectas alrededor del caso. Según explicó, el equipo continuará con sus compromisos pautados y negó rumores relacionados con cambios en la cobertura o la salida de marcas.
El episodio volvió a instalar la discusión sobre la importancia de confirmar la información antes de comunicarla públicamente, especialmente cuando involucra temas sensibles y personas reconocidas.
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