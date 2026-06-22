Polémica en los medios: se reveló quién le habría dado la noticia falsa a Florencia Peña

La panelista sostuvo que el productor habría compartido el dato como una información que circulaba en ese momento, pero que luego el mensaje llegó al piso y terminó generando una de las polémicas más comentadas del ambiente.

Qué dijo Nico Occhiato

Luego de las críticas, Nico Occhiato decidió hablar públicamente sobre lo sucedido y se hizo cargo del error cometido dentro del espacio. El conductor explicó que se trató de una equivocación y remarcó que se tomaron decisiones internas después del episodio.

“Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera. Con esos errores, yo soy el responsable”, expresó al referirse a la situación y aseguró que hablaron con las personas correspondientes para pedir disculpas.

Además, cuestionó la forma en la que otros espacios replicaron la polémica y sostuvo que también se difundieron versiones incorrectas alrededor del caso. Según explicó, el equipo continuará con sus compromisos pautados y negó rumores relacionados con cambios en la cobertura o la salida de marcas.

El episodio volvió a instalar la discusión sobre la importancia de confirmar la información antes de comunicarla públicamente, especialmente cuando involucra temas sensibles y personas reconocidas.