Juli Savioli respondió a las críticas tras la muerte de Gaspi: "Se está perdiendo todo lo humano"

Además, remarcó que gran parte de las opiniones que circulan sobre ella parten de una imagen parcial construida a través de las redes sociales y de algunas entrevistas que brindó a lo largo de los años. “La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas o no. Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el dos por ciento de la vida de uno”, sostuvo.

Durante el video también habló sobre el vínculo que mantuvo con Gaspi y explicó el impacto que tuvo en su vida. “Es un momento de duelo y cada uno duela a su forma, porque me marcó la vida”, afirmó.

Sin profundizar en detalles de la relación, reconoció que atravesaron distintas etapas y defendió su decisión de preservar ciertos aspectos de la historia que compartieron. “Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda”, señaló.

Embed - Los quiero, perdon el tono, pero necesitamos cuidarnos más @julisavioli Los quiero, perdon el tono, pero necesitamos cuidarnos más sonido original - Juli Savioli

Por otra parte, Juli dejó en claro que no piensa alejarse de las redes sociales pese a las críticas recibidas. “Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, pero es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”, aseguró.

Hacia el final de su mensaje, aprovechó para hacer una reflexión sobre los vínculos humanos y la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. “Abracen su vida, abracense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes”.

Antes de concluir, dedicó unas palabras a los seres queridos del streamer fallecido. “Solamente les quiero desear todo el amor y todo el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos”.

El video estuvo acompañado por una serie de mensajes escritos sobre fondo negro. En uno de ellos, la influencer profundizó su postura sobre la exposición en internet y escribió: “Hay mucha gente que se aprovecha de la ingenuidad y credibilidad del espectador. Las redes están manipuladas. Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes sociales. Conozcan y ayuden a las personas que tienen cerca. Vivan y háganse cargo de su existencia para que ustedes se sientan mejor”.