Un pueblo a menos de una hora y media de Buenos Aires organiza la fiesta del salame más largo con degustación
San Andrés de Giles se prepara para la gran Fiesta del Salame. El evento en Buenos Aires ofrecerá shows, artesanías y una degustación récord para el público.
Este domingo 9 de agosto, la localidad de San Andrés de Giles será el escenario ideal para la gastronomía. Allí se realizará la Fiesta del Salame más largo, una celebración que promete deleitar a los visitantes y homenajear la tradición chacinera del norte de la provincia de Buenos Aires.
Actividades y degustación del salame récord a menos de 90 minutos de Buenos Aires
La atractiva jornada cuenta con la organización conjunta de la firma local Chacinados La Vasquita y los Bomberos Voluntarios, respaldados además por un fuerte apoyo municipal. Durante el encuentro, el principal y más jugoso atractivo será la gran exhibición del embutido de longitud récord. Los asistentes tendrán el enorme privilegio de presenciar en vivo la medición, el corte oficial y la tan ansiada degustación del producto.
IMPORTANTE: Boletín Oficial: el Gobierno firmó el Decreto Nº2164/25 y hay fin de semana largo por San Cayetano
Además del esperado hito gastronómico, el predio ofrecerá un completo patio de comidas, un colorido paseo de artesanos y diversos espectáculos artísticos para que disfrute toda la familia. Cabe destacar que esta histórica ciudad ribereña se encuentra a tan solo 108 kilómetros del centro de la capital argentina y a escasos 96,6 kilómetros de su ingreso por el Acceso Oeste, convirtiéndose en el plan de cercanía ideal para una escapada rápida de domingo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario