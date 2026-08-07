Un pueblo a menos de una hora y media de Buenos Aires organiza la fiesta del salame más largo con degustación

Además del esperado hito gastronómico, el predio ofrecerá un completo patio de comidas, un colorido paseo de artesanos y diversos espectáculos artísticos para que disfrute toda la familia. Cabe destacar que esta histórica ciudad ribereña se encuentra a tan solo 108 kilómetros del centro de la capital argentina y a escasos 96,6 kilómetros de su ingreso por el Acceso Oeste, convirtiéndose en el plan de cercanía ideal para una escapada rápida de domingo.