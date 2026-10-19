El truco del papel aluminio en las paredes: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En cambio, cuando el agua procede del interior del muro, puede desplazarse a través de los materiales y llegar hasta la superficie. Esto puede ocurrir, por ejemplo, ante una filtración o determinados problemas de impermeabilización.

La prueba del aluminio intenta diferenciar estas posibilidades mediante la observación de las gotas que aparecen después de mantener cubierta una zona durante un tiempo. Si la humedad se concentra en la cara exterior del aluminio, la condensación ambiental podría ser una explicación. Si aparece en la cara que estaba en contacto con la pared, podría indicar que el agua proviene del muro.

Sin embargo, el resultado no confirma por sí solo la causa de la humedad. Las condiciones de temperatura, la ventilación y el estado de los materiales pueden influir en la aparición de agua. Por eso, si las manchas persisten, aumentan o reaparecen después de limpiar la superficie, conviene consultar a un especialista para determinar el origen y evitar reparaciones que no solucionen el problema.