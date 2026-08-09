Por qué recomiendan envolver el DNI en papel de aluminio: los detalles
Qué función cumple el papel aluminio y cuáles son sus verdaderos alcances en materia de seguridad.
Los avances tecnológicos permitieron incorporar diferentes sistemas de seguridad a documentos personales y tarjetas. Al mismo tiempo, surgieron nuevos métodos caseros que prometen proteger la información personal frente a posibles lecturas inalámbricas, entre ellos uno que consiste simplemente en utilizar papel aluminio.
El truco de envolver el DNI en papel de aluminio comenzó a circular como una forma de generar una barrera frente a determinadas señales electromagnéticas. La idea está asociada principalmente a documentos y tarjetas que cuentan con tecnologías como RFID o NFC, capaces de intercambiar información a corta distancia.
Sin embargo, este método no debe entenderse como una solución general contra el robo de identidad o los fraudes digitales. Su utilidad se limita a dificultar determinadas comunicaciones inalámbricas y no reemplaza las medidas habituales para proteger la documentación y los datos personales.
Por qué algunas personas envuelven el DNI en papel aluminio
El papel aluminio es un material conductor que puede atenuar determinadas señales de radiofrecuencia cuando rodea correctamente un dispositivo o elemento que utiliza comunicación inalámbrica. De allí surge la recomendación de utilizarlo alrededor de documentos electrónicos.
El objetivo es generar una barrera que dificulte una eventual comunicación entre el chip y un lector cercano. Este principio es similar al que utilizan las fundas comerciales con protección RFID, diseñadas específicamente para tarjetas y documentos electrónicos.
Entre los efectos que se buscan con este método se encuentran reducir o bloquear señales RFID y NFC, dificultar lecturas inalámbricas no deseadas y sumar una protección física adicional para ciertos elementos que incorporan chips.
De todos modos, el riesgo real depende de la tecnología utilizada por cada documento. No todos los DNI, tarjetas o credenciales funcionan de la misma manera ni almacenan la misma información, por lo que envolver cualquier documento en aluminio no necesariamente aporta un beneficio concreto.
Qué dicen los especialistas sobre este truco
Los especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de medidas puede funcionar como una protección complementaria, pero no debería generar una falsa sensación de seguridad. Los principales riesgos vinculados con la información personal suelen requerir precauciones mucho más amplias.
Entre ellas se encuentran evitar entregar fotografías del DNI a personas o plataformas desconocidas, no compartir información personal innecesariamente, mantener siempre control sobre la documentación física y verificar dónde se ingresan datos sensibles.
Para quienes quieran bloquear comunicaciones RFID o NFC de determinados documentos o tarjetas, existen además fundas y billeteras especialmente diseñadas para esa finalidad, que resultan más prácticas y resistentes que envolverlos permanentemente con papel aluminio.
Por eso, más que una protección absoluta, el truco debe entenderse como una barrera adicional frente a determinadas señales inalámbricas. La principal medida de seguridad continúa siendo cuidar el DNI, evitar exponer sus datos y actuar rápidamente ante una pérdida o robo.
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