Por qué recomiendan envolver el DNI en papel de aluminio: los detalles

Entre los efectos que se buscan con este método se encuentran reducir o bloquear señales RFID y NFC, dificultar lecturas inalámbricas no deseadas y sumar una protección física adicional para ciertos elementos que incorporan chips.

De todos modos, el riesgo real depende de la tecnología utilizada por cada documento. No todos los DNI, tarjetas o credenciales funcionan de la misma manera ni almacenan la misma información, por lo que envolver cualquier documento en aluminio no necesariamente aporta un beneficio concreto.

Qué dicen los especialistas sobre este truco

Los especialistas en seguridad digital advierten que este tipo de medidas puede funcionar como una protección complementaria, pero no debería generar una falsa sensación de seguridad. Los principales riesgos vinculados con la información personal suelen requerir precauciones mucho más amplias.

Entre ellas se encuentran evitar entregar fotografías del DNI a personas o plataformas desconocidas, no compartir información personal innecesariamente, mantener siempre control sobre la documentación física y verificar dónde se ingresan datos sensibles.

Para quienes quieran bloquear comunicaciones RFID o NFC de determinados documentos o tarjetas, existen además fundas y billeteras especialmente diseñadas para esa finalidad, que resultan más prácticas y resistentes que envolverlos permanentemente con papel aluminio.

Por eso, más que una protección absoluta, el truco debe entenderse como una barrera adicional frente a determinadas señales inalámbricas. La principal medida de seguridad continúa siendo cuidar el DNI, evitar exponer sus datos y actuar rápidamente ante una pérdida o robo.