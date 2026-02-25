Ofertas en supermercado: dónde encontrar los televisores con un 29% de descuento
Carrefour y Coto presentan opciones de financiación en hasta 12 cuotas al momento de adquirir televisores QLED y 4K. Descubrí los precios acá.
Durante el último tiempo, las cadenas de supermercados ampliaron el abanico con ventas de diferentes artículos, entre las que se destaca el rubro tecnología. En ese contexto, diferentes comercios lanzaron campañas de televisores con descuentos y opciones de financiación para aquellos que buscan renovar su Smart TV.
Las promociones incluyen modelos LED, QLED y OLED de distintos tamaños, con alternativas que abarcan resoluciones HD, Full HD y 4K y sistemas operativos como Google TV, Android TV, Roku o Tizen, según el modelo elegido. Estas ofertas, que se pueden conseguir en locales físicos y tiendas online, presentan rebajas de hasta 29% y cuotas sin interés.
Las ofertas disponibles en Carrefour
En Carrefour, las promociones en televisores alcanzan descuentos de hasta el 29% y permiten financiar en hasta 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito, dependiendo el modelo seleccionado.
Las rebajas más fuertes se concentran en equipos de 43 pulgadas. Allí se destacan el Philips FHD y el Noblex con Roku, ambos con 29% de descuento y precios que rondan los $420.000. También sobresale el BGH 43” con Android TV, con 28% de rebaja y financiación en seis cuotas sin interés.
En el segmento de 55 pulgadas aparecen el Philips 4K con 19% de descuento y el Samsung QLED 4K con una baja del 21%, ambos con opciones de pago en cuotas. En tamaños mayores, como 65 y 75 pulgadas, las rebajas son más moderadas, aunque se mantienen planes de financiación extendidos, incluso en modelos QLED y OLED.
- TCL 43” QLED con Google TV: 8% de descuento, $429.000, 3 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito.
- BGH 43” con Android TV: 28% de rebaja, $429.000, 6 cuotas sin interés.
- Philips 55” 4K LED: 19% off, $799.000, hasta 9 cuotas sin interés.
- Samsung 55” QLED 4K: 21% menos, $899.000, 6 cuotas sin interés.
- Philips 43” FHD: 29% de descuento, $429.000, 6 cuotas sin interés.
- Noblex 43” con Roku: 29% off, $419.000, 3 cuotas sin interés.
- BGH 50” QLED 4K con Google TV: 12% de rebaja, $699.000, 6 cuotas sin interés.
- Philips 65” 4K LED Ambilight: 7% menos, $1.199.000, hasta 12 cuotas sin interés.
- BGH 60” QLED con Google TV: 16% de descuento, $999.000, 12 cuotas sin interés.
- Philips 75” 4K con Google TV: 4% off, $1.999.000, 12 cuotas sin interés.
- Noblex 24” HD: 27% de rebaja, $199.000, 6 cuotas sin interés.
- BGH 65” OLED con Google TV: 14% menos, $3.299.999, disponible con envío.
- Samsung 65” QLED 4K: 9% de descuento, $1.499.000, 6 cuotas sin interés.
Los ofertas disponibles en Coto
En Coto, los descuentos en televisores llegan hasta el 20% para clientes de Comunidad Coto y se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés, según el modelo.
Entre las ofertas más destacadas aparece el Top House 50” 4K con Google TV, con 20% de rebaja y precio cercano a $480.000 en 9 cuotas. También el Sharp 55” 4K con Google TV, con el mismo porcentaje de descuento y financiación en 12 pagos.
En tamaños grandes, se destacan el TCL 65” QLED 4K y los modelos de 75 pulgadas de LG (NanoCell) y TCL (QLED), todos con 20% de descuento y planes de hasta 12 cuotas sin interés.
- Top House 55” 4K con Google TV: 15% de descuento, $671.499,15, 6 cuotas sin interés.
- Top House 50” 4K con Google TV: 20% para Comunidad Coto, $479.999,20, 9 cuotas sin interés.
- Philips 65” OLED 4K Ambilight: 15% con Comunidad Coto, $2.847.499,15, hasta 12 cuotas sin interés.
- LG 65” NanoCell 4K: 15% de rebaja, $1.572.499,15, 12 cuotas sin interés.
- Sharp 55” 4K con Google TV: 20% con Comunidad Coto, $703.999,20, 12 cuotas sin interés.
- LG 75” NanoCell 4K: 20% con Comunidad Coto, $2.183.999,20, 12 cuotas sin interés.
- TCL 65” QLED 4K con Google TV: 20% con Comunidad Coto, $1.111.999,20, 12 cuotas sin interés.
- BGH 50” 4K con Google TV: 20% con Comunidad Coto, $527.999,20, 6 cuotas sin interés.
- Top House 43” FHD con Android TV: 20% con Comunidad Coto, $351.999,20, 6 cuotas sin interés.
- TCL 75” QLED 4K con Google TV: 20% con Comunidad Coto, $1.599.999,20, 12 cuotas sin interés.
