Próximos feriados nacionales: cómo se reestructura octubre y los dos fines de semana largos de noviembre

Es importante tener en cuenta que los días no laborables con fines turísticos no tienen el mismo alcance que los feriados nacionales. En el sector privado, la decisión de otorgar descanso durante esas jornadas depende de la normativa aplicable, por lo que conviene consultar las condiciones laborales correspondientes.

Cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año

Con las fechas confirmadas, los argentinos tendrán varias oportunidades para organizar viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas antes de las fiestas.

En noviembre, el primer descanso extendido será del sábado 7 al lunes 9, por el feriado nacional relacionado con la visita papal. En determinadas jurisdicciones, la pausa podrá prolongarse por los feriados del martes 10 y el miércoles 11, según corresponda.

El segundo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el viernes 20. Esta fecha permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el país.

En diciembre, el lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María. Quienes puedan tomarse ambas jornadas tendrán la posibilidad de organizar un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Por último, el año cerrará con el feriado del viernes 25 de diciembre por Navidad, que generará otro fin de semana de tres días.

Con este calendario, los últimos meses de 2026 ofrecen distintas alternativas para planificar escapadas y aprovechar las jornadas libres. Antes de organizar un viaje, conviene revisar qué fechas corresponden a cada jurisdicción y distinguir entre feriados nacionales y días no laborables.