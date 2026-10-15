Próximos feriados nacionales: cómo se reestructura octubre y los dos fines de semana largos de noviembre
El calendario de 2026 todavía tiene varias jornadas de descanso antes de fin de año, con feriados nacionales y fechas especiales que permitirán organizar escapadas.
Después del feriado del lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el calendario argentino tendrá nuevas oportunidades para descansar durante noviembre y diciembre. El próximo feriado nacional será el lunes 9 de noviembre, establecido con motivo de la visita del papa León XIV al país. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1103/2026.
La fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 7 hasta el lunes 9 de noviembre. Además, se establecieron jornadas de descanso adicionales en determinadas jurisdicciones durante la visita papal: el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Córdoba, mientras que el miércoles 11 corresponderá a la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, noviembre tendrá distintas posibilidades de descanso según el lugar de residencia y el ámbito laboral. A estas fechas se suma el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que también permitirá organizar otro fin de semana largo antes de que termine el año.
Los feriados que restan en 2026
El calendario oficial todavía contempla varias jornadas de descanso durante los últimos meses de 2026. Entre ellas se encuentran las siguientes:
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Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.
Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
Viernes 20 de noviembre: fecha original del Día de la Soberanía Nacional, cuyo descanso se traslada al lunes 23.
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: feriado por Navidad.
El feriado del 23 de noviembre dará lugar a otro fin de semana largo de tres días, mientras que diciembre ofrecerá la posibilidad de extender el descanso para quienes puedan aprovechar el lunes 7, aunque esa jornada tiene un régimen diferente al de un feriado nacional.
Es importante tener en cuenta que los días no laborables con fines turísticos no tienen el mismo alcance que los feriados nacionales. En el sector privado, la decisión de otorgar descanso durante esas jornadas depende de la normativa aplicable, por lo que conviene consultar las condiciones laborales correspondientes.
Cómo quedan los fines de semana largos hasta fin de año
Con las fechas confirmadas, los argentinos tendrán varias oportunidades para organizar viajes cortos, reuniones familiares o actividades recreativas antes de las fiestas.
En noviembre, el primer descanso extendido será del sábado 7 al lunes 9, por el feriado nacional relacionado con la visita papal. En determinadas jurisdicciones, la pausa podrá prolongarse por los feriados del martes 10 y el miércoles 11, según corresponda.
El segundo fin de semana largo será del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional, originalmente previsto para el viernes 20. Esta fecha permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el país.
En diciembre, el lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebrará la Inmaculada Concepción de María. Quienes puedan tomarse ambas jornadas tendrán la posibilidad de organizar un descanso de cuatro días, desde el sábado 5 hasta el martes 8.
Por último, el año cerrará con el feriado del viernes 25 de diciembre por Navidad, que generará otro fin de semana de tres días.
Con este calendario, los últimos meses de 2026 ofrecen distintas alternativas para planificar escapadas y aprovechar las jornadas libres. Antes de organizar un viaje, conviene revisar qué fechas corresponden a cada jurisdicción y distinguir entre feriados nacionales y días no laborables.
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