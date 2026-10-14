El Gobierno avaló la Resolución 122/2008 y hay feriado en el Día de la Lealtad a Perón en Buenos Aires
El 17 de octubre coincide con aniversarios fundacionales en la provincia de Buenos Aires. Qué establece la normativa y en qué distritos impacta feriado local..
El 17 de octubre está asociado en la Argentina con la conmemoración del Día de la Lealtad a Juan Domingo Perón. Sin embargo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno mantiene la Resolución 122/2008, la cual establece feriados locales y asuetos administrativos por aniversarios fundacionales que coinciden exactamente con esta fecha.
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Qué municipios tienen asueto el 17 de octubre
De acuerdo con la normativa dictada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se declara día no laborable para la Administración Pública y feriado optativo para el Banco de la Provincia de Buenos Aires, la industria y el comercio en el siguientes partido:
- Luján: por la celebración de la fundación de la ciudad.
El origen de la celebración en Luján
En el caso específico de Luján, el municipio estableció un asueto administrativo para todo el personal de la comuna con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Fundación Cívica de la Villa de Luján, un hito institucional y fundacional completamente alejado de la política partidaria.
Los antecedentes que motivan esta medida municipal se basan en los siguientes hechos históricos:
- El 17 de octubre de 1755, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, José de Andonaegui, accedió al pedido formal de los primeros pobladores de la zona.
- En esa oportunidad, se le otorgó de manera oficial el título de “Villa Nuestra Señora de Luján” al caserío ubicado en las inmediaciones del templo.
- La traza urbana quedó formalizada a través de un plano confeccionado por el piloto de navío Agustín de La Rea.
- Este reconocimiento institucional fue impulsado por Juan de Lezica y Torrezuri, un vecino de origen vizcaíno fuertemente vinculado a la zona por gratitud hacia la Virgen tras curarse de una grave enfermedad.
La disposición municipal en Luján contempla el cese de actividades en todas las dependencias de la administración local, garantizando únicamente la cobertura de las guardias esenciales. A su vez, el decreto invita formalmente a los organismos provinciales y nacionales, a las entidades bancarias y al sector comercial a adherirse al asueto.
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