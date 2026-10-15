Cuándo empieza "La Noche de los Telos": los hoteles adheridos en el AMBA
Se viene la primera edición de una noche especial de descuentos en hoteles alojamientos del AMBA. Todos los detalles.
El próximo 19 de noviembre, más de 60 albergues transitorios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) participarán de la primera edición de La Noche de los Telos, un evento que busca poner en valor y celebrar estos espacios emblemáticos de la intimidad y el folclore urbano argentino.
La iniciativa, que cuenta con el creador de contenido Mauro Albarracín como embajador oficial, propone redescubrir estos íconos sentimentales desde la nostalgia y el entretenimiento, repasando la evolución del sector: desde las habitaciones temáticas y la arquitectura clásica de los establecimientos fundacionales hasta las nuevas tendencias de consumo.
La venta anticipada comenzó el 2 de octubre a través de la plataforma TuEntrada. Allí, los interesados pueden elegir el hotel transitorio de su preferencia, seleccionar el horario y optar por la categoría de habitación disponible.
El beneficio principal es un 50% de descuento en los turnos adquiridos mediante la plataforma, de acuerdo con las condiciones anunciadas para esta primera edición.
Promociones, descuentos y turnos extendidos: cómo acceder a los beneficios
Para esta jornada especial, los hoteles adheridos ofrecerán un 50% de descuento en el valor de los turnos, además de habilitar un bloque extendido de tres horas para los asistentes.
-
Venta anticipada: Los pases ya se encuentran disponibles a través del portal TuEntrada.
Mecanismo: Los usuarios seleccionan el establecimiento, el horario y el tipo de suite.
Ingreso: Se realiza presentando el código QR generado tras la compra. El acceso es exclusivo para mayores de 18 años.
Establecimientos adheridos en AMBA
La propuesta reúne a íconos de la Capital Federal como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello, junto a referentes bonaerenses de amplia trayectoria entre los que destacan Owen (Quilmes), Hotel Oeste (San Justo) y Voitu (San Fernando).
Bajo la consigna "Hay lugares que cuentan la historia de un país; otros guardan las historias que nunca se contaron", la convocatoria busca transformar un ritual cotidiano y reservado en una experiencia masiva de reivindicación cultural.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario