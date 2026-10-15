Cuándo empieza "La Noche de los Telos": los hoteles adheridos en el AMBA

Venta anticipada: Los pases ya se encuentran disponibles a través del portal TuEntrada.

Mecanismo: Los usuarios seleccionan el establecimiento, el horario y el tipo de suite.

Ingreso: Se realiza presentando el código QR generado tras la compra. El acceso es exclusivo para mayores de 18 años.

Establecimientos adheridos en AMBA

La propuesta reúne a íconos de la Capital Federal como Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello, junto a referentes bonaerenses de amplia trayectoria entre los que destacan Owen (Quilmes), Hotel Oeste (San Justo) y Voitu (San Fernando).

Bajo la consigna "Hay lugares que cuentan la historia de un país; otros guardan las historias que nunca se contaron", la convocatoria busca transformar un ritual cotidiano y reservado en una experiencia masiva de reivindicación cultural.