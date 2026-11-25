El pintoresco pueblo costero que vale la pena conocer más allá de una visita de paso
Entre paisajes de la estepa patagónica, construcciones históricas y una impresionante fauna marina, este destino de Chubut invita a disfrutar de unas vacaciones alejadas de las multitudes.
La Patagonia argentina esconde pequeños destinos turísticos que sorprenden por su riqueza natural, sus tradiciones y la tranquilidad de sus calles. Uno de ellos es Camarones, una localidad que reúne numerosos atractivos para descubrir durante una escapada.
Reconocido en 2017 como Pueblo Auténtico, este rincón patagónico conserva las huellas de las familias inmigrantes que impulsaron la producción ovina en la región.
Actualmente, sus comerciantes y prestadores turísticos trabajan en conjunto para ampliar las propuestas gastronómicas, culturales y recreativas disponibles para los visitantes.
Qué se puede hacer en Camarones
Uno de los principales atractivos es la pingüinera de Cabo Dos Bahías, donde los turistas pueden observar la fauna autóctona desde una pasarela de aproximadamente 500 metros.
Las excursiones marítimas hacia las Islas Blancas permiten contemplar lobos marinos, toninas overas y cormoranes. También existe la posibilidad de realizar una navegación hasta el emblemático faro de Isla Leones.
Los amantes del turismo histórico pueden conocer la capilla Stella Maris, los antiguos galpones laneros, la Casa Rabal y el Museo de la Familia Perón, que exhibe fotografías, documentos y objetos familiares.
Además, el Parque Patagonia Azul dispone de senderos gratuitos con diferentes niveles de dificultad para quienes prefieren realizar actividades al aire libre.
Dónde queda y cómo llegar a Camarones
Camarones está ubicado sobre la costa atlántica de la provincia de Chubut, entre Trelew y Comodoro Rivadavia.
Para llegar en automóvil, se debe circular por la Ruta Nacional 3 y tomar la Ruta Provincial 30, que cuenta con un tramo asfaltado de 72 kilómetros hasta la localidad. Otra alternativa es la Ruta Provincial 1, cuyo recorrido costero es de ripio.
Quienes viajen en avión pueden arribar a los aeropuertos de Trelew o Comodoro Rivadavia y continuar por vía terrestre.
Antes de emprender el viaje, se recomienda cargar combustible, debido a que la estación de servicio más cercana se encuentra en Garayalde, a 83 kilómetros del pueblo.
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