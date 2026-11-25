Los amantes del turismo histórico pueden conocer la capilla Stella Maris, los antiguos galpones laneros, la Casa Rabal y el Museo de la Familia Perón, que exhibe fotografías, documentos y objetos familiares.

Además, el Parque Patagonia Azul dispone de senderos gratuitos con diferentes niveles de dificultad para quienes prefieren realizar actividades al aire libre.

Dónde queda y cómo llegar a Camarones

Camarones está ubicado sobre la costa atlántica de la provincia de Chubut, entre Trelew y Comodoro Rivadavia.

Para llegar en automóvil, se debe circular por la Ruta Nacional 3 y tomar la Ruta Provincial 30, que cuenta con un tramo asfaltado de 72 kilómetros hasta la localidad. Otra alternativa es la Ruta Provincial 1, cuyo recorrido costero es de ripio.

Quienes viajen en avión pueden arribar a los aeropuertos de Trelew o Comodoro Rivadavia y continuar por vía terrestre.

Antes de emprender el viaje, se recomienda cargar combustible, debido a que la estación de servicio más cercana se encuentra en Garayalde, a 83 kilómetros del pueblo.