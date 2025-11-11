Qué pasó con el robot que fue lanzado por la NASA en 2007 y se encontró vida en él
Un robot lanzado por la NASA en 2007 protagoniza un hallazgo histórico: científicos detectaron microbios desconocidos que lograron sobrevivir en condiciones extremas dentro de una nave que debía estar completamente estéril.
Un sorprendente hallazgo volvió a poner en el centro de la escena a una antigua misión espacial. El robot Phoenix, enviado por la NASA a Marte en el año 2007, fue protagonista de un descubrimiento que sorprendió a toda la comunidad científica: se detectaron 26 especies de microbios desconocidos que lograron sobrevivir en condiciones extremas.
Este hecho reabre el debate sobre los riesgos de contaminación biológica en la exploración del espacio y pone a prueba los protocolos de esterilización que se aplican en las misiones interplanetarias.
Los descubrimientos en un robot de la NASA
El robot Phoenix fue enviado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) para estudiar el Ártico marciano, con el objetivo de buscar agua y moléculas orgánicas. Sin embargo, casi veinte años después, los científicos hallaron algo completamente inesperado.
Según un trabajo publicado en la revista Microbiome, los investigadores aislaron 53 cepas que correspondían a 26 especies de bacterias nunca antes documentadas. Lo más asombroso es que lograron sobrevivir en un entorno diseñado para ser completamente estéril.
Los análisis genéticos demostraron que estos microorganismos poseen genes adaptados a la reparación del ADN, la desintoxicación de sustancias nocivas y un metabolismo optimizado para resistir condiciones extremas.
Aunque el hallazgo plantea interrogantes sobre la seguridad de las misiones espaciales, también abre la puerta a posibles aplicaciones en medicina, preservación de alimentos e industria biotecnológica, gracias a la resistencia de estas especies.
Protocolos actuales de descontaminación en misiones espaciales
Ante descubrimientos como este, la NASA y otras agencias espaciales mantienen estrictos protocolos de descontaminación para evitar la propagación de microorganismos terrestres fuera del planeta.
Las naves y los robots enviados al espacio se preparan en “salas limpias”, donde se aplican rigurosos procesos de esterilización para eliminar toda forma de vida microscópica. Además, los astronautas son sometidos a cuarentenas antes del despegue para minimizar los riesgos de contaminación biológica.
Durante las misiones, se lleva a cabo un monitoreo permanente de la salud de los tripulantes y de las naves para detectar cualquier signo de contaminación o infección.
Este reciente hallazgo reaviva la discusión sobre cuán efectivas son realmente las medidas actuales y cómo podrían mejorarse de cara a las futuras misiones a Marte y otros planetas.
