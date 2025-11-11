Qué pasó con el robot que fue lanzado por la NASA en 2007 y se encontró vida en él

Aunque el hallazgo plantea interrogantes sobre la seguridad de las misiones espaciales, también abre la puerta a posibles aplicaciones en medicina, preservación de alimentos e industria biotecnológica, gracias a la resistencia de estas especies.

image

Protocolos actuales de descontaminación en misiones espaciales

Ante descubrimientos como este, la NASA y otras agencias espaciales mantienen estrictos protocolos de descontaminación para evitar la propagación de microorganismos terrestres fuera del planeta.

Las naves y los robots enviados al espacio se preparan en “salas limpias”, donde se aplican rigurosos procesos de esterilización para eliminar toda forma de vida microscópica. Además, los astronautas son sometidos a cuarentenas antes del despegue para minimizar los riesgos de contaminación biológica.

Durante las misiones, se lleva a cabo un monitoreo permanente de la salud de los tripulantes y de las naves para detectar cualquier signo de contaminación o infección.

image

Este reciente hallazgo reaviva la discusión sobre cuán efectivas son realmente las medidas actuales y cómo podrían mejorarse de cara a las futuras misiones a Marte y otros planetas.