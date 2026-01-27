Qué sucedió con el robot que fue lanzado por la NASA en 2007 y se encontró vida en él

Aunque el hallazgo genera preocupación por la posible contaminación de otros planetas, los científicos señalaron que estos genes también podrían tener aplicaciones positivas, especialmente en áreas como la medicina, la preservación de alimentos y distintos procesos industriales.

Protocolos actuales de descontaminación en misiones espaciales

La presencia de microbios tan resistentes en un robot espacial puso bajo la lupa los protocolos de descontaminación utilizados en las misiones espaciales actuales. La NASA aplica medidas extremadamente estrictas para evitar la propagación de microorganismos terrestres fuera del planeta.

Entre los principales procedimientos se incluyen:

Procesos de limpieza y esterilización intensivos en naves y componentes

Uso de salas limpias durante el ensamblaje, con controles ambientales rigurosos

Cuarentenas previas al lanzamiento para la tripulación, con el objetivo de reducir cualquier riesgo biológico

Monitoreo constante de la salud de los astronautas durante las misiones

Este descubrimiento obliga a repensar y reforzar los protocolos actuales, especialmente de cara a futuras misiones tripuladas a Marte. La posibilidad de que microorganismos terrestres sobrevivan al espacio plantea interrogantes clave sobre la seguridad, la ética y el impacto de la exploración espacial.