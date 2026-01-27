Qué sucedió con el robot que fue lanzado por la NASA en 2007 y se encontró vida en él
Marte se convirtió años en el protagonista de un hallazgo que sorprendió a la comunidad internacional.
Se trata del robot Phoenix, una misión diseñada para estudiar el Ártico marciano, analizar el suelo del planeta rojo y buscar señales de agua y moléculas orgánicas. Casi dos décadas después de su lanzamiento, un nuevo análisis reveló que el dispositivo albergaba formas de vida microscópicas jamás documentadas.
El estudio, publicado en la revista científica Microbiome, identificó 26 especies de bacterias totalmente desconocidas, lo que reavivó el debate sobre los riesgos de contaminación biológica en la exploración espacial.
Los descubrimientos en un robot de la NASA
Los científicos lograron aislar 53 cepas bacterianas, que correspondían a 26 nuevas especies, todas con una característica en común: una resistencia extraordinaria. Estas bacterias sobrevivieron en entornos diseñados para ser completamente estériles, algo que asombró incluso a los especialistas más experimentados.
Los análisis genéticos revelaron que estos microorganismos poseen genes adaptados a:
La reparación del ADN
La desintoxicación de sustancias nocivas
Un metabolismo altamente eficiente
Estas capacidades explican cómo lograron resistir condiciones extremas, como la radiación, la falta de nutrientes y los rigurosos procesos de limpieza aplicados por la NASA antes del lanzamiento.
Aunque el hallazgo genera preocupación por la posible contaminación de otros planetas, los científicos señalaron que estos genes también podrían tener aplicaciones positivas, especialmente en áreas como la medicina, la preservación de alimentos y distintos procesos industriales.
Protocolos actuales de descontaminación en misiones espaciales
La presencia de microbios tan resistentes en un robot espacial puso bajo la lupa los protocolos de descontaminación utilizados en las misiones espaciales actuales. La NASA aplica medidas extremadamente estrictas para evitar la propagación de microorganismos terrestres fuera del planeta.
Entre los principales procedimientos se incluyen:
Procesos de limpieza y esterilización intensivos en naves y componentes
Uso de salas limpias durante el ensamblaje, con controles ambientales rigurosos
Cuarentenas previas al lanzamiento para la tripulación, con el objetivo de reducir cualquier riesgo biológico
Monitoreo constante de la salud de los astronautas durante las misiones
Este descubrimiento obliga a repensar y reforzar los protocolos actuales, especialmente de cara a futuras misiones tripuladas a Marte. La posibilidad de que microorganismos terrestres sobrevivan al espacio plantea interrogantes clave sobre la seguridad, la ética y el impacto de la exploración espacial.
