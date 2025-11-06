La NASA explicó de qué se tratan los "monstruos celestiales" que podrían cambiar la ciencia

Nuevas pistas sobre estrellas y formación de galaxias

La profesora Corinne Charbonnel, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Ginebra, destacó que este hallazgo ofrece las primeras pruebas de la existencia de estas extraordinarias estrellas.

Además, los investigadores detectaron proporciones inusuales de sodio, oxígeno, aluminio y nitrógeno, lo que sugiere procesos químicos nunca vistos en otras galaxias. Este descubrimiento también pone en duda teorías previas: hasta ahora se creía que las galaxias crecían de forma lenta y progresiva, pero los “monstruos celestiales” revelan que el universo pudo haberse formado mucho más rápido y de manera explosiva.

En paralelo, la NASA advirtió que, debido al crecimiento del Sol y el aumento de la temperatura, la atmósfera terrestre se transformará con el paso del tiempo, y la vida en la Tierra podría extinguirse dentro de aproximadamente 1.000 millones de años. Aun así, los científicos confían en que los datos del James Webb seguirán aportando respuestas sobre cómo nacen las estrellas y las galaxias, y quizás, pistas sobre cómo preservar la vida más allá de nuestro planeta.