Albert Camus, el filósofo que afirmaba que la verdadera desgracia es no amar

Albert Camus

En esa mirada, el amor aparece como un acto ético más que como una emoción pasajera. Para Camus, uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, la incapacidad de amar implica retirarse del mundo y renunciar al vínculo con los demás. Amar, en cambio, significa involucrarse, asumir el riesgo de la relación y sostener al otro incluso en contextos difíciles.

Esa concepción también se aleja del modelo romántico tradicional. En textos como Bodas, el autor ya sugería que la plenitud no se alcanza perdiendo la libertad personal, sino construyendo vínculos auténticos. Desde esta perspectiva, el amor no elimina el absurdo de la vida, pero permite enfrentarlo con mayor conciencia, compromiso y humanidad, una idea que sigue resonando entre lectores y filósofos hasta hoy.