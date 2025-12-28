Quini 6 en vivo el sorteo 3334 de este domingo 28 de diciembre de 2025: los números ganadores de hoy
El sorteo del Quini 6 número 3334 de este domingo 28 de diciembre de 2025, que se llevó a cabo en la provincia de Santa Fe, tuvo como siempre un pozo millonario en premios.
Quini 6: sorteo del domingo 28 de diciembre
- Nros: 05 07 27 38 34 42
- Vacante
LA SEGUNDA
- Nros: 03 06 16 38 42 45
- Vacante
REVANCHA
- Nros: 16 24 25 28 34 38
- Vacante
SIEMPRE SALE
- Nros: 07 13 15 25 35 41
- 74 ganadores con 5 aciertos: $4.270.295 cada uno
PRÓXIMO SORTEO
- Sorteos miércoles y domingos 21.15.
POZO ESTIMADO
- $8.200.000.000
CUÁNTO SALE JUGAR AL QUINI 6
- La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $1.000, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.
