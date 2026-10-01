Ranking semanal de los signos del zodíaco con peor suerte a principios del mes

La recomendación para los sagitarianos es intentar recuperar el optimismo y recordar que una situación inesperada puede terminar jugando a su favor. Durante estos días podrían aparecer noticias, encuentros u oportunidades que estaban esperando desde hace tiempo.

La clave estará en saber identificarlas y actuar en el momento adecuado. Para Sagitario, entonces, el inicio del mes puede exigir una actitud especialmente atenta: incluso dentro de una semana irregular, la suerte podría aparecer donde menos la espera.

Piscis

El puesto número 11 corresponde a Piscis, que podría enfrentarse a uno de los procesos más movilizantes de este comienzo de mes.

Los cambios que este signo deseaba podrían finalmente empezar a concretarse, pero eso no significa que resulten fáciles de atravesar. Según la predicción, aquello que antes parecía necesario puede comenzar a generar dudas o inquietud una vez que se vuelve realidad.

La Luna Nueva aparece asociada a un período de búsqueda de mayor equilibrio. Para Piscis, esto puede implicar revisar aquello que ya no funciona y prestar especial atención a sus relaciones.

Uno de los principales desafíos será animarse a cerrar determinadas etapas sin interpretar cada final como algo negativo. La recomendación es evitar aferrarse a situaciones simplemente por miedo a lo desconocido y dar lugar a vínculos o escenarios más saludables.

Capricornio

En el puesto número 12 del ranking se encuentra Capricornio, convirtiéndose en el signo que deberá prestar mayor atención durante este período según la clasificación semanal.

El principal problema estará relacionado con asuntos pendientes que vienen generando preocupación. Postergar determinadas decisiones podría aumentar esa sensación de incertidumbre, por lo que el comienzo del mes aparece como un momento para resolver aquello que Capricornio sabe que no puede seguir evitando.

La Luna Nueva puede impulsar una decisión capaz de abrir nuevos caminos y modificar la manera de observar una situación. El consejo para este signo es confiar más en su propio criterio y mantener una actitud abierta frente a alternativas inesperadas.

Aunque Capricornio ocupa el último lugar del ranking, la predicción no plantea únicamente obstáculos. Una oportunidad que no estaba contemplada podría aparecer durante estos días y cambiar considerablemente el panorama si sabe aprovecharla.

De esta manera, Sagitario, Piscis y Capricornio comienzan el período en los últimos lugares de la clasificación, aunque los tres tienen posibilidades de transformar las dificultades en oportunidades. Se trata de una interpretación basada en las características y predicciones tradicionalmente asociadas a la astrología y debe entenderse como un contenido orientado al entretenimiento.