Es oficial: el Gobierno decretó tres días feriados por la visita del Papa León XIV y así quedaron

Cómo queda configurado el esquema de descansos oficiales

El primer día establecido por el Decreto 1103/2026 será el lunes 9 de noviembre, declarado feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina. Por lo tanto, la medida alcanzará a todas las provincias.

El esquema continuará durante los dos días siguientes, aunque con un alcance territorial limitado:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, una persona que se encuentre en CABA tendrá feriado el lunes 9 y el martes 10, mientras que en territorio bonaerense las jornadas alcanzadas serán el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre. En Córdoba, en tanto, serán el lunes 9 y el martes 10.

Para el resto del país, de acuerdo con el decreto, solamente el 9 de noviembre tendrá alcance nacional por la visita del Pontífice.

El Gobierno explicó en la normativa que la diferenciación territorial responde a las actividades programadas y a los desplazamientos asociados con la visita. También busca facilitar las tareas de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación en los lugares directamente involucrados.

El decreto creó además la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá como objetivo coordinar las acciones necesarias para organizar la visita y articular la participación de las distintas áreas del Estado.

Entre sus tareas se encuentran la planificación de las actividades oficiales y la coordinación de requerimientos relacionados con infraestructura, seguridad, emergencias y protocolo. Su funcionamiento será temporario y no podrá extenderse durante más de 12 meses desde la entrada en vigencia de la norma.

Calendario de feriados 2026

Con la incorporación del 9 de noviembre como feriado nacional extraordinario, el calendario de 2026 suma una jornada de descanso vinculada específicamente con la visita de León XIV.

Además de los feriados del 10 y 11 de noviembre, durante los últimos meses del año quedan otras fechas contempladas en el calendario oficial.

En noviembre, el calendario nacional también contempla el feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha conmemorativa es el 20 de noviembre.

En diciembre, por su parte, aparecen las últimas jornadas del calendario anual. Entre ellas se encuentran el día no laborable con fines turísticos dispuesto para el 7 de diciembre, el feriado por la Inmaculada Concepción de María del 8 de diciembre y Navidad, el 25 de diciembre.

Así, noviembre tendrá una configuración particular debido a la presencia del Pontífice: el 9 será feriado en toda la Argentina, el 10 solamente en Córdoba y CABA, y el 11 únicamente en la provincia de Buenos Aires, según quedó establecido oficialmente por el Decreto 1103/2026.