Rebajas en electrodomésticos: promociones de hasta la mitad de precio en lugares clave
Las ofertas incluyen productos desde $12.999 y alternativas de financiación en cuotas sin interés.
Durante noviembre de 2026, Carrefour incorporó a su tienda online una serie de promociones en pequeños electrodomésticos, con descuentos que alcanzan el 50%.
Las ofertas representan una oportunidad para quienes buscan renovar sus artículos de cocina sin realizar grandes gastos. Además, existen diferentes alternativas de financiación que permiten distribuir el costo de las compras.
Qué electrodomésticos tienen hasta 50% de descuento
Entre los productos incluidos en la liquidación se destacan:
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Cafetera italiana Hamilton Beach de seis tazas: $12.999.
Picador de vegetales Atma Home: $15.999.
Cafetera Hamilton Beach de 12 tazas: $23.999.
Yogurtera Ranser: $26.999.
Pava eléctrica Codini: $27.900.
Cafetera eléctrica Bluesky: $28.900.
Tostadora Niviko: $32.999.
Sandwichera Moulinex: $45.745.
Las mayores rebajas corresponden a la cafetera italiana de seis tazas y al picador de vegetales, ambos con un 50% de descuento.
Cuánto dinero se puede ahorrar con las promociones
La sandwichera Moulinex presenta un ahorro de $19.605, mientras que la cafetera eléctrica Bluesky permite gastar $18.900 menos.
Por su parte, quienes adquieran el picador Atma Home podrán ahorrar $16.000 y quienes elijan la cafetera Hamilton Beach de seis tazas tendrán una diferencia de $13.000 respecto de su precio anterior.
Qué opciones de financiación ofrecen los supermercados
Carrefour dispone de distintas modalidades de pago:
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Carrefour Banco: tres cuotas sin interés los sábados y domingos.
Mercado Pago: tres cuotas sin interés desde $150.000, pagando con QR en sucursales.
Naranja X: cuatro cuotas sin interés hasta el 30 de noviembre en locales adheridos.
Qué conviene revisar antes de comprar
Antes de aprovechar las promociones, es recomendable comparar los precios con los de otros comercios y evaluar las características de cada electrodoméstico según las necesidades del hogar.
También resulta fundamental verificar la disponibilidad de los productos, los gastos de envío y las condiciones de financiación, ya que los descuentos no siempre son acumulables y las ofertas están sujetas a modificaciones y disponibilidad de stock
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