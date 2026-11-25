Por su parte, quienes adquieran el picador Atma Home podrán ahorrar $16.000 y quienes elijan la cafetera Hamilton Beach de seis tazas tendrán una diferencia de $13.000 respecto de su precio anterior.

Qué opciones de financiación ofrecen los supermercados

Carrefour dispone de distintas modalidades de pago:

Carrefour Banco: tres cuotas sin interés los sábados y domingos.

Mercado Pago: tres cuotas sin interés desde $150.000, pagando con QR en sucursales.

Naranja X: cuatro cuotas sin interés hasta el 30 de noviembre en locales adheridos.

Qué conviene revisar antes de comprar

Antes de aprovechar las promociones, es recomendable comparar los precios con los de otros comercios y evaluar las características de cada electrodoméstico según las necesidades del hogar.

También resulta fundamental verificar la disponibilidad de los productos, los gastos de envío y las condiciones de financiación, ya que los descuentos no siempre son acumulables y las ofertas están sujetas a modificaciones y disponibilidad de stock