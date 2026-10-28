Reflexión: por qué el derecho a opinar no significa que todas las opiniones sean igualmente respetables
La máxima de un intelectual español pone en debate la cuestionable búsqueda de sentenciar bajo la premisa de la libre expresión.
El mundo actual impone una idea tácita que indica que todas las opiniones deben ser consideradas y sopesadas. Sin embargo, varios referentes del pensamiento contemporáneo comenzaron a alzar su voz contra este concepto.
Entre las personalidades destacadas se encuentra José Antonio Marina. Este filósofo español reconocido por sus estudios sobre inteligencia, ética, creatividad y educación reabrió un debate necesario sobre la calidad de lo que decimos y escuchamos.
Marina advierte que la falta de justificaciones se volvió un hábito preocupante. En su trabajo como profesor, observa con frecuencia cómo la inmediatez digital fomenta lo que él describe como una evidente pérdida de rigor.
La reflexión de Jose Antonio Marina
Vale aclarar que el filósofo insiste en que la cuestión no está en prohibir que alguien diga lo que piensa, sino en recordar que el respeto no se regala.
Su mensaje caló especialmente porque rompe con la creencia que pregona que todo vale mientras sea dicho en voz alta.
Marina coincide en que opinar es un derecho. Pero al mismo tiempo aclara que no todo pensamiento adquirido sin reflexión merece consideración.
La intervención del filósofo fue realizada hace unos años y hace poco tiempo empezó a circular en las redes y retomó su fuerza.
Su planteo no es censurar, sino invitar a mirar de frente lo que decimos y escuchamos cada día.
Al mismo tiempo, llama a recuperar el pensamiento crítico y a exigir razones.
El remate de su argumento llega cuando recuerda que valorar una opinión exige evaluar los elementos que la sustentan. Entre ellos, la motivación, la lógica, la coherencia y la ausencia de prejuicios.
Él mismo lo expresa con claridad: “Cuando alguien dice: 'Respete usted mi opinión'. La respeto o no la respeto. Depende de cómo sea su opinión” y asegura que, para tomarla en serio, esta debe ir acompañada de una sólida demostración.
También reivindica una conversación pública que no premie la ocurrencia fácil, sino una reflexión que invite a comprender mejor el mundo y a convivir con más responsabilidad.
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