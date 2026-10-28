Reflexión: por qué el derecho a opinar no significa que todas las opiniones sean igualmente respetables

Marina coincide en que opinar es un derecho. Pero al mismo tiempo aclara que no todo pensamiento adquirido sin reflexión merece consideración.

La intervención del filósofo fue realizada hace unos años y hace poco tiempo empezó a circular en las redes y retomó su fuerza.

Su planteo no es censurar, sino invitar a mirar de frente lo que decimos y escuchamos cada día.

Al mismo tiempo, llama a recuperar el pensamiento crítico y a exigir razones.

El remate de su argumento llega cuando recuerda que valorar una opinión exige evaluar los elementos que la sustentan. Entre ellos, la motivación, la lógica, la coherencia y la ausencia de prejuicios.

Él mismo lo expresa con claridad: “Cuando alguien dice: 'Respete usted mi opinión'. La respeto o no la respeto. Depende de cómo sea su opinión” y asegura que, para tomarla en serio, esta debe ir acompañada de una sólida demostración.

También reivindica una conversación pública que no premie la ocurrencia fácil, sino una reflexión que invite a comprender mejor el mundo y a convivir con más responsabilidad.