Regalo ideal: los descuentos de Coto en juguetería por el Día del Niño que vencen esta semana

Para quienes buscan un regalo más duradero y de uso al aire libre, Coto ofrece beneficios exclusivos en bicicletas SPX seleccionadas. Hasta el 14 de agosto, los clientes podrán elegir entre 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un solo pago utilizando Comunidad Coto.

La campaña por el Día del Niño 2025 también incluye promociones en ropa de abrigo para chicos. Hasta el 14 de agosto, se ofrece 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos infantiles, así es que los clientes podrán aprovechar para renovar el guardarropa de los más chicos con prendas de temporada a mitad de precio.

Fecha límite para aprovechar las ofertas