Regalo ideal: los descuentos de Coto en juguetería por el Día del Niño que vencen esta semana
Los descuentos para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar las sucursales que no sufren grandes modificaciones en los precios para los obsequios del domingo.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos del Día del Niño.
Los supermercados más grandes del país activaron una nueva ola de promociones en regalos para los más chicos. Coto presentó una amplia propuesta pensada para sorprender a los más chicos con regalos que estimulen la creatividad, la imaginación y el juego.
La campaña incluye indumentaria, calzado, juguetes, juegos de mesa, bicicletas y triciclos, con la posibilidad de acceder a descuentos importantes y financiación en cuotas sin interés en productos seleccionados.
Los descuentos que hay en Coto
Uno de los beneficios destacados es el 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en toda la juguetería, disponible hasta ayer jueves 14 de agosto. La promoción abarca desde juguetes para la primera infancia y juegos de rol, hasta opciones de mesa y sets creativos.
Además, hasta el 17 de agosto, los clientes podrán optar por 6, 9 o 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de juguetería y rodados, dependiendo de la entidad bancaria con la que operen.
Para quienes buscan un regalo más duradero y de uso al aire libre, Coto ofrece beneficios exclusivos en bicicletas SPX seleccionadas. Hasta el 14 de agosto, los clientes podrán elegir entre 12 cuotas sin interés o 25% de descuento en un solo pago utilizando Comunidad Coto.
La campaña por el Día del Niño 2025 también incluye promociones en ropa de abrigo para chicos. Hasta el 14 de agosto, se ofrece 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en camperas y chalecos infantiles, así es que los clientes podrán aprovechar para renovar el guardarropa de los más chicos con prendas de temporada a mitad de precio.
Fecha límite para aprovechar las ofertas
- 30% de descuento + 3 cuotas sin interés en toda la juguetería: hasta el 14 de agosto.
- 6, 9 o 12 cuotas sin interés en juguetería y rodados seleccionados: hasta el 17 de agosto.
- Bicicletas SPX: hasta el 14 de agosto, 25% off en un pago con Comunidad Coto o 12 cuotas sin interés.
- Indumentaria infantil (camperas y chalecos): hasta el 14 de agosto, 50% off y hasta 6 cuotas sin interés.
