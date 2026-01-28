Revelación de la IA: cuáles son los signos del zodíaco que gastan mucha plata

Piscis, por su parte, no se destaca por su organización económica. Su sensibilidad y empatía lo llevan a gastar para ayudar a otros, darse gustos emocionales o escapar del estrés cotidiano. Esta falta de control financiero lo vuelve propenso a las compras impulsivas, especialmente en momentos de vulnerabilidad.

En conjunto, estos signos comparten una relación con el dinero marcada por la emoción, el disfrute y la impulsividad, según el análisis realizado por la inteligencia artificial.