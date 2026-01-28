MinutoUno

Revelación de la IA: cuáles son los signos del zodíaco que gastan mucha plata

Lifestyle

Una consulta realizada a una herramienta de inteligencia artificial permitió analizar distintos rasgos de personalidad y hábitos financieros asociados a los signos del horóscopo.

El resultado fue una lista de aquellos signos que muestran una mayor tendencia a gastar dinero de forma impulsiva, priorizando el disfrute, la imagen personal o las emociones por sobre el ahorro.

El análisis combina patrones de comportamiento frecuentes, características astrológicas y decisiones económicas habituales. Si bien no se trata de una regla absoluta, la IA detectó coincidencias claras en la forma en que algunos signos se relacionan con el dinero y el consumo.

Los signos del zodíaco que gastan mucha plata

Leo encabeza el ranking como uno de los signos más gastadores del zodíaco. Su gusto por lo ostentoso y exclusivo lo lleva a invertir grandes sumas en ropa de marca, regalos costosos y salidas de alto nivel. Para los leoninos, destacar y generar impacto social suele ser más importante que cuidar el bolsillo.

Sagitario aparece entre los primeros puestos por su amor por la libertad, los viajes y las experiencias. Este signo prioriza vivir el momento y no suele pensar demasiado en el futuro financiero. Gastar en escapadas, entretenimiento y aventuras es parte de su forma de ver la vida, incluso si eso implica vivir al día.

Libra se caracteriza por su fuerte conexión con lo estético y lo armonioso. Según la inteligencia artificial, este signo suele gastar en decoración, arte, moda y objetos que le generen bienestar visual. Muchas veces compra sin planificación, guiado por el deseo de equilibrio emocional y placer personal.

Piscis, por su parte, no se destaca por su organización económica. Su sensibilidad y empatía lo llevan a gastar para ayudar a otros, darse gustos emocionales o escapar del estrés cotidiano. Esta falta de control financiero lo vuelve propenso a las compras impulsivas, especialmente en momentos de vulnerabilidad.

En conjunto, estos signos comparten una relación con el dinero marcada por la emoción, el disfrute y la impulsividad, según el análisis realizado por la inteligencia artificial.

