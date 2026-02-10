Revelaciones IA: así es cómo se vería la Bombonera si fuera techada

La Bombonera, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial, continúa despertando pasiones dentro y fuera de la cancha. El Estadio Alberto J. Armando, inaugurado el 25 de mayo de 1940 en el corazón del barrio de La Boca, es desde hace más de ocho décadas el gran símbolo de Boca Juniors y uno de los escenarios deportivos más temidos por los rivales.