Revelaciones IA: así es como se vería la cancha de Racing techada

Óculo central abierto

El diseño mantendría un sector central abierto o retráctil, respetando la esencia del estadio y conservando esa sensación de cancha “a cielo abierto”, pero con protección total en las tribunas.

Efecto acústico imponente

Al convertirse en un recinto cerrado, el sonido de la hinchada se potenciaría notablemente. La IA proyecta un efecto de “caja de resonancia” que transformaría al estadio en uno de los más intimidantes del continente.

Iluminación LED 360°

El techo incluiría un anillo interno de iluminación LED inteligente, eliminando las tradicionales torres de luz y permitiendo espectáculos visuales antes y después de los partidos.

Impacto visual y capacidad

Desde el exterior, la estructura aparecería como una “corona tecnológica” flotando sobre el histórico hormigón, fusionando tradición y modernidad.

En cuanto a la capacidad, no solo no se reduciría, sino que podría optimizarse:

Eliminación de ángulos muertos de visión.

Incorporación de nuevos palcos VIP suspendidos.

Zona de prensa moderna integrada a la estructura.

La estimación indica que el estadio mantendría alrededor de 51.000 a 55.000 espectadores, pero con el 100% de las ubicaciones protegidas, lo que aumentaría la asistencia en jornadas con mal clima.