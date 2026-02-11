Revelaciones IA: así es como se vería la cancha de Racing techada
La propuesta imaginada por la IA no solo moderniza el estadio, sino que mantiene viva la identidad del “Cilindro”.
El Estadio Presidente Perón, conocido mundialmente como “El Cilindro” de Avellaneda, es uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Inaugurado el 3 de septiembre de 1950, se convirtió rápidamente en un símbolo de innovación arquitectónica por su estructura circular de hormigón armado y su imponente diseño para la época.
Con capacidad para más de 50.000 espectadores y sede de eventos históricos como la final de la Copa Intercontinental 1967 y los Juegos Panamericanos de 1951, el estadio de Racing Club mantiene intacta su esencia. Pero, ¿qué pasaría si en pleno 2026 se decidiera avanzar con una obra para techarlo por completo? La Inteligencia Artificial elaboró un modelo hipotético que combina historia, tecnología y diseño de vanguardia.
La IA reveló cómo se vería la cancha de Racing techada
Según el análisis realizado con IA, la remodelación respetaría la icónica forma circular del estadio, incorporando una estructura perimetral autoportante que no afectaría el hormigón original de 1950.
Estructura moderna y liviana
El techo estaría compuesto por una red de cables de acero de alta tensión y una estructura metálica ligera, similar a la utilizada en estadios europeos de última generación. El objetivo sería apoyar el peso en columnas externas reforzadas para preservar la construcción histórica.
Material translúcido de alta tecnología
La cubierta estaría revestida con paneles de ETFE, un polímero ultraligero y transparente que permite el ingreso de luz natural para mantener el césped en óptimas condiciones, al mismo tiempo que protege al público de la lluvia y el viento.
Óculo central abierto
El diseño mantendría un sector central abierto o retráctil, respetando la esencia del estadio y conservando esa sensación de cancha “a cielo abierto”, pero con protección total en las tribunas.
Efecto acústico imponente
Al convertirse en un recinto cerrado, el sonido de la hinchada se potenciaría notablemente. La IA proyecta un efecto de “caja de resonancia” que transformaría al estadio en uno de los más intimidantes del continente.
Iluminación LED 360°
El techo incluiría un anillo interno de iluminación LED inteligente, eliminando las tradicionales torres de luz y permitiendo espectáculos visuales antes y después de los partidos.
Impacto visual y capacidad
Desde el exterior, la estructura aparecería como una “corona tecnológica” flotando sobre el histórico hormigón, fusionando tradición y modernidad.
En cuanto a la capacidad, no solo no se reduciría, sino que podría optimizarse:
-
Eliminación de ángulos muertos de visión.
Incorporación de nuevos palcos VIP suspendidos.
Zona de prensa moderna integrada a la estructura.
La estimación indica que el estadio mantendría alrededor de 51.000 a 55.000 espectadores, pero con el 100% de las ubicaciones protegidas, lo que aumentaría la asistencia en jornadas con mal clima.
