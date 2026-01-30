Revelaciones de la IA: se cree que ya superó a los médicos en distintas áreas

La medicina, como otras disciplinas basadas en el conocimiento, enfrenta un punto de inflexión. El saber acumulado durante décadas pierde peso frente a una tecnología que aprende más rápido, procesa más información y toma mejores decisiones. El desafío ya no es tecnológico, sino humano: redefinir el sentido del rol médico en una era donde la inteligencia artificial dejó de ser una herramienta y pasó a ser protagonista.