Netflix: la serie con escenas de alto contenido erótico que no vas a dejar de mirar un segundo

Con una trama inquietante y actuaciones destacadas, la historia se mueve constantemente entre lo profesional y lo personal, generando situaciones peligrosas que mantienen la tensión de principio a fin. Netflix vuelve a demostrar que el thriller psicológico también puede ser intenso y muy provocador. Se trata de una de las propuestas más vistas de la plataforma, ideal para quienes buscan relatos picantes, oscuros y atrapantes.