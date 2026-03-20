Revelaciones: la inteligencia artificial puso fecha de cuándo será el apagón eléctrico global
La inteligencia artificial volvió a generar preocupación al señalar una posible fecha para un apagón eléctrico global.
En un contexto donde los cortes de luz son cada vez más frecuentes, crece la preocupación por un posible escenario extremo: un apagón eléctrico global. En las últimas semanas, una predicción atribuida a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT volvió a viralizar el debate y generó incertidumbre en todo el mundo.
Según distintas publicaciones replicadas en medios internacionales, la IA habría señalado una fecha concreta para este evento. Sin embargo, detrás de este dato hay una aclaración clave que cambia completamente la interpretación del escenario.
Cuándo ocurrirá el apagón mundial
De acuerdo a estas versiones, la inteligencia artificial habría indicado que un apagón eléctrico global podría ocurrir el 27 de abril de 2027. Entre las posibles causas mencionadas aparecen factores como:
-
Ciberataques a infraestructuras críticas
-
Tormentas solares de gran magnitud
-
Fallos técnicos en sistemas eléctricos
Este tipo de predicciones rápidamente se viralizan porque combinan tecnología, riesgo y fechas concretas, lo que genera un fuerte impacto en la opinión pública.
Sin embargo, es importante remarcar que la propia IA también aclara que no existe evidencia científica ni respaldo oficial que confirme este escenario.
Cuáles son las probabilidades de que ocurra un corte de luz global
Expertos en energía y ciberseguridad coinciden en que un apagón global simultáneo es extremadamente improbable. Esto se debe a una razón clave: el sistema eléctrico mundial no funciona como una única red.
En realidad, existen redes eléctricas regionales y nacionales, que operan de manera independiente o con conexiones limitadas. Esto significa que:
-
Un fallo en una región no necesariamente afecta a todo el planeta
-
Existen sistemas de aislamiento que evitan apagones en cadena
Las infraestructuras están diseñadas para contener fallas y restablecer el servicio rápidamente
Lo que sí puede ocurrir, y de hecho sucede con cierta frecuencia, son apagones regionales o locales, provocados por fenómenos climáticos, errores técnicos o problemas en la distribución.
Por eso, muchas de estas predicciones surgen de interpretaciones exageradas o teorías virales, más que de análisis técnicos concretos.
Cómo prepararse para un apagón eléctrico
Más allá de si el apagón global ocurre o no, prepararse para cortes de luz es una medida útil y realista. Distintos organismos recomiendan contar con un kit básico para emergencias que incluya:
-
Linternas y baterías de repuesto
-
Velas o iluminación alternativa segura
-
Agua potable y alimentos no perecederos
-
Radio a pilas para informarse
-
Cargadores portátiles para el celular
Además, es clave adoptar algunos hábitos preventivos:
-
Mantener dispositivos cargados ante alertas climáticas
Tener a mano números de emergencia
-
Evitar el uso de artefactos eléctricos durante cortes inesperados
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario