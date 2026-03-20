Revelaciones: la inteligencia artificial puso fecha de cuándo será el apagón eléctrico global

Cuáles son las probabilidades de que ocurra un corte de luz global

Expertos en energía y ciberseguridad coinciden en que un apagón global simultáneo es extremadamente improbable. Esto se debe a una razón clave: el sistema eléctrico mundial no funciona como una única red.

En realidad, existen redes eléctricas regionales y nacionales, que operan de manera independiente o con conexiones limitadas. Esto significa que:

Un fallo en una región no necesariamente afecta a todo el planeta

Existen sistemas de aislamiento que evitan apagones en cadena

Las infraestructuras están diseñadas para contener fallas y restablecer el servicio rápidamente

Lo que sí puede ocurrir, y de hecho sucede con cierta frecuencia, son apagones regionales o locales, provocados por fenómenos climáticos, errores técnicos o problemas en la distribución.

Por eso, muchas de estas predicciones surgen de interpretaciones exageradas o teorías virales, más que de análisis técnicos concretos.

Cómo prepararse para un apagón eléctrico

Más allá de si el apagón global ocurre o no, prepararse para cortes de luz es una medida útil y realista. Distintos organismos recomiendan contar con un kit básico para emergencias que incluya:

Linternas y baterías de repuesto

Velas o iluminación alternativa segura

Agua potable y alimentos no perecederos

Radio a pilas para informarse

Cargadores portátiles para el celular

Además, es clave adoptar algunos hábitos preventivos: