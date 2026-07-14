Cómo sigue la salud del adolescente agredido por una patota en Córdoba

Cómo fue el ataque al adolescente en Córdoba

El ataque a Santiago Herrerp ocurrió el jueves por la noche cuando el adolescente salió a caminar con un amigo por el centro de Villa Carlos Paz y en un punto del trayecto, cerca de la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral, fueron rodeados por los agresores.

Según detalló la madre del adolescente, uno de los atacantes le arrojó una botella de vidrio que impactó en la zona parietal y le provocó un hundimiento de cráneo.

Apenas recibió el golpe Santiago cayó inconsciente en la calle, pero el ataque no terminó ahí: su amigo, de 16 años, relató que los otros jóvenes lo golpearon y le dieron patadas cuando ya estaba en el suelo.

“No fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Empezó a correr este chico, le pegó, cayó al piso y después los otros le siguieron pegando con patadas. Ni siquiera pudo defenderse”, indicó la madre de la víctima, que consideró que se había tratado de un ataque planificado y sorpresivo.

El menor permanece internado Hospital de Urgencias de Córdoba por la gravedad de las lesiones.

El adolescente fue asistido en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago y luego derivado de urgencia a Córdoba.

Los médicos del centro sanitario diagnosticaron una fisura cerebral y la formación de múltiples coágulos, lo que demandó una intervención quirúrgica inmediata para salvarle la vida. La madre del adolescente relató que los especialistas "extrajeron el coágulo más grande, descomprimieron el cerebro y recolocaron el hueso en su sitio"

Brutal ataque de una patota en Córdoba: hay tres detenidos

El sábado, la Policía de Córdoba concretó la detención de tres sospechosos: dos menores de edad y un mayor, quienes se encuentran imputados de tentativa de homicidio.

La fiscalía de feria de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, informó que las detenciones se concretaron a partir del análisis de cámaras públicas y privadas, además de otras pruebas reunidas en la investigación.

Fuentes cercanas al expediente indicaron que se analizan las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de testigos presenciales para deslindar responsabilidades y determinar si hubo otros partícipes en el ataque que aún no han sido identificados.