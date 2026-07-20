El ejercicio que más reduce el riesgo de hipertensión: los detalles

Caminar protege el corazón y mucho más

La caminata diaria es una de las actividades más recomendadas para proteger la salud a largo plazo. Además de favorecer el control de la presión arterial y el colesterol, dos factores clave en la aparición de problemas cardiovasculares, esta práctica también ayuda a mantener niveles adecuados de glucosa y reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes.