La ANMAT prohibió la venta de varios protectores solares: cuáles son

Según se detalló, durante las inspecciones, se solicitó documentación de procedencia y folletos de los productos detallados, pero los comerciantes no poseían dichos datos. A su vez, se consultó la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT y no se encontraron productos cuyos datos se correspondan con los indicados en el rotulado de los citados cosméticos.

Ante esta situación, el organismo señaló que no es posible garantizar que los protectores solares mencionados hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable y que, a su vez, no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación.