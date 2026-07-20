La ANMAT prohibió la venta de varios protectores solares: cuáles son
Los productos fueron detectados en diversos comercios de la Ciudad de Buenos Aires y dos lotes estaban vencidos.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la venta, la distribución y la publicidad de una serie de protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa, que fueron hallados en diversos comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Dos tenían fecha de vencimiento en 2023.
La medida quedó plasmada en la Disposición 4300/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma del titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana.
Mediante la disposición, se dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de tres protectores solares hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.
Cuáles son los protectores solares prohibidos por ANMAT
Según informó el organismo, los productos cosméticos prohibidos son:
- Protector solar COLLAGEN – Nourish skin UV protective SPF60++ sunscreen serum marca “KARITÉ”, cont. neto 60 ml, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado
- Protector solar Sunscreen cream SPF50 marca “KISS BEAUTY”, cont. neto 65 ml, made in China, vencimiento 05/2023, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado
- Protector solar ANTHELIOS XL 50+ SPF marca “MISS VANESA”, cont. neto 150 ml, made in P.R.C., lote 25E10A, vencimiento 09/05/2023, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
Los productos fueron hallados durante las tareas de fiscalización realizadas por personal del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), llevadas a cabo el 15 de mayo de 2026 en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
Según se detalló, durante las inspecciones, se solicitó documentación de procedencia y folletos de los productos detallados, pero los comerciantes no poseían dichos datos. A su vez, se consultó la base de datos de productos cosméticos inscriptos ante la ANMAT y no se encontraron productos cuyos datos se correspondan con los indicados en el rotulado de los citados cosméticos.
Ante esta situación, el organismo señaló que no es posible garantizar que los protectores solares mencionados hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable y que, a su vez, no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación.
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