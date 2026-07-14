Revelan un insólito error en Senegal: aseguran que el médico de la Selección era ginecólogo

El presidente de la federación remarcó además la importancia de contar con especialistas que generen tranquilidad en los jugadores, especialmente en competencias de máxima exigencia como una Copa del Mundo. “Hacía falta encontrar una experiencia convincente para permitirles sentirse muy tranquilos en ese aspecto, porque la salud está por encima de todo”, agregó.

La polémica se suma a una larga lista de inconvenientes que atravesó Senegal durante su participación en el torneo. Desde el inicio del Mundial comenzaron a trascender diferentes conflictos relacionados con la organización de la delegación, lo que terminó afectando el clima interno del plantel. Entre los problemas denunciados aparecieron demoras en el pago de compromisos económicos con los futbolistas, dificultades logísticas vinculadas al alojamiento y la alimentación, además de una situación particularmente llamativa relacionada con el entrenador Pape Thiaw, quien dirigió al equipo sin contar con un contrato formal vigente.

Ese escenario de incertidumbre terminó repercutiendo tanto en el funcionamiento deportivo como en las decisiones posteriores a la eliminación. Tras quedar fuera del Mundial luego de caer 3-2 frente a Bélgica, en un partido donde había llegado a estar 2-0 arriba en el marcador, la federación resolvió poner fin al ciclo de Thiaw.

Ahora, las declaraciones de Abdoulaye Fall agregan un nuevo capítulo a una crisis institucional que dejó expuestas numerosas falencias en la planificación de la selección africana. La revelación sobre el perfil profesional del médico principal abrió además un fuerte debate acerca de los controles internos dentro de la federación y de los criterios utilizados para conformar el cuerpo médico de un seleccionado nacional.