Revelan un insólito error en Senegal: aseguran que el médico de la Selección era ginecólogo
El presidente de la Federación Senegalesa afirmó que el responsable del área médica del seleccionado no contaba con la preparación adecuada para atender a los futbolistas.
La eliminación de Senegal en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones, aunque esta vez el foco ya no está puesto en el rendimiento dentro del campo de juego. Días después de la derrota frente a Bélgica en los dieciseisavos de final, el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) sorprendió con una revelación que provocó un fuerte revuelo en el ambiente deportivo: aseguró que el médico principal de la Selección era especialista en ginecología y obstetricia y que no reunía el perfil profesional adecuado para desempeñar esa función.
Las declaraciones fueron realizadas por Abdoulaye Fall durante una conferencia de prensa en la que hizo un balance de la participación del combinado africano en la Copa del Mundo. Allí explicó que recientemente tomó conocimiento de la verdadera especialidad del profesional que trabajó durante una década junto al seleccionado nacional.
“Hace poco descubrí que el Dr. Fedior es en realidad ginecólogo y obstetra de profesión. Nuestro médico principal no tenía calificaciones académicas adecuadas para supervisar a nuestros jugadores”, sostuvo el dirigente. La afirmación generó sorpresa debido a que el médico integró durante diez años la estructura y formó parte de las delegaciones que participaron en distintas competencias internacionales, incluido el reciente Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
El médico principal del plantel de Senegal en el Mundial 2026 era ginecólogo
Según explicó Fall, el inconveniente no pasaba únicamente por la especialidad del profesional, sino también por la falta de confianza que, de acuerdo con distintos testimonios, transmitía a varios integrantes del plantel. “A este nivel, y según los comentarios que recibí, los futbolistas no tenían plena confianza para depender de él o para que supervisara su atención de forma continua”, manifestó.
El presidente de la federación remarcó además la importancia de contar con especialistas que generen tranquilidad en los jugadores, especialmente en competencias de máxima exigencia como una Copa del Mundo. “Hacía falta encontrar una experiencia convincente para permitirles sentirse muy tranquilos en ese aspecto, porque la salud está por encima de todo”, agregó.
La polémica se suma a una larga lista de inconvenientes que atravesó Senegal durante su participación en el torneo. Desde el inicio del Mundial comenzaron a trascender diferentes conflictos relacionados con la organización de la delegación, lo que terminó afectando el clima interno del plantel. Entre los problemas denunciados aparecieron demoras en el pago de compromisos económicos con los futbolistas, dificultades logísticas vinculadas al alojamiento y la alimentación, además de una situación particularmente llamativa relacionada con el entrenador Pape Thiaw, quien dirigió al equipo sin contar con un contrato formal vigente.
Ese escenario de incertidumbre terminó repercutiendo tanto en el funcionamiento deportivo como en las decisiones posteriores a la eliminación. Tras quedar fuera del Mundial luego de caer 3-2 frente a Bélgica, en un partido donde había llegado a estar 2-0 arriba en el marcador, la federación resolvió poner fin al ciclo de Thiaw.
Ahora, las declaraciones de Abdoulaye Fall agregan un nuevo capítulo a una crisis institucional que dejó expuestas numerosas falencias en la planificación de la selección africana. La revelación sobre el perfil profesional del médico principal abrió además un fuerte debate acerca de los controles internos dentro de la federación y de los criterios utilizados para conformar el cuerpo médico de un seleccionado nacional.
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