Uno a uno, los ejercicios para mantenerse activo sin tener que ir al gimnasio
Esta serie de ejercicios fáciles te ayuda a combatir el sedentarismo, perfecta para quienes no tienen tiempo o no pueden ir al gimnasio.
Un truco casero sencillo para cuidar la salud es moverse todos los días, aunque no tengas tiempo ni presupuesto para ir al gimnasio. Especialistas en fitness recomiendan ejercicios cortos y fáciles de integrar a la rutina diaria, que no requieren equipamiento y ayudan a mantener el cuerpo activo.
Estos movimientos se pueden hacer en casa o en la oficina, aprovechando pausas durante el día. Son ideales para prevenir los efectos del sedentarismo, y combinarlos con al menos media hora de caminata diaria potencia sus beneficios.
Tara De Leon, entrenadora personal, y Lori Diamos, fisioterapeuta y fundadora de PT Pearls en Chicago, compartieron a Real Simple ejercicios que se pueden sumar sin dificultades.
Aunque no tengas tiempo para un gimnasio completo, sí podés hacer pequeñas colaciones de ejercicio. Estas pausas activas, de dos a diez minutos, incluyen desde una caminata breve tras comer hasta un mini circuito con pesas durante un descanso. La clave está en la constancia para convertirlo en un hábito saludable.
Los ejercicios para hacer en casa
- Mové el cuerpo aunque estés sentado: Si pasás muchas horas en la oficina, igual podés incorporar estiramientos sencillos. Mové hombros, cuello, muñecas y manos para liberar tensión.
Un ejercicio muy efectivo es el soleus push-up, que consiste en levantar los talones mientras estás sentado; ayuda a aumentar el metabolismo y mejorar los niveles de azúcar en sangre. También podés hacer giros lentos de cuello o torsiones de tronco sujetándote la cintura para mantener la movilidad y aliviar rigidez.
- Hacé pausas activas cada hora: Estar demasiado tiempo sentado impacta en tu salud cardiovascular, muscular y metabólica. Levantarte aunque sea un par de minutos, caminar un poco o cambiar de postura ayuda a mejorar la circulación y la concentración.
Incluso ráfagas cortas de actividad vigorosa de 1 a 2 minutos replican algunos beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad.
- Sumá pasos durante el día: Buscá oportunidades para caminar: ir al trabajo a pie, movete dentro de la casa u oficina, subir escaleras o llevar compras a otro piso. Estas pequeñas acciones se suman a tu actividad diaria y reducen el sedentarismo.
La idea es que moverte forme parte de tu rutina cotidiana, fortaleciendo tu salud y energía sin necesidad de ir al gimnasio o hacer entrenamientos largos.
