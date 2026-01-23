Uno a uno, los ejercicios para mantenerse activo sin tener que ir al gimnasio

ejercicio.jpg ¿Por qué es más difícil adelgazar a medida que crecemos?

Hacé pausas activas cada hora: Estar demasiado tiempo sentado impacta en tu salud cardiovascular, muscular y metabólica. Levantarte aunque sea un par de minutos, caminar un poco o cambiar de postura ayuda a mejorar la circulación y la concentración.

Incluso ráfagas cortas de actividad vigorosa de 1 a 2 minutos replican algunos beneficios del entrenamiento interválico de alta intensidad.

Sumá pasos durante el día: Buscá oportunidades para caminar: ir al trabajo a pie, movete dentro de la casa u oficina, subir escaleras o llevar compras a otro piso. Estas pequeñas acciones se suman a tu actividad diaria y reducen el sedentarismo.

La idea es que moverte forme parte de tu rutina cotidiana, fortaleciendo tu salud y energía sin necesidad de ir al gimnasio o hacer entrenamientos largos.