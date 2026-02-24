Salud ósea después de los 60: por qué caminar no alcanza y los 6 ejercicios para fortalecer los huesos

Desde los 35 años, la salud ósea empieza a bajar de forma gradual. Tras los 60, la pérdida de densidad ósea se acelera por cambios hormonales, como la baja de estrógenos en la menopausia, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas. En este contexto, la actividad física es clave para la salud de los huesos.