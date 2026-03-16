São Miguel dos Milagres: el paraíso oculto de Brasil con aguas cristalinas y piscinas naturales en Alagoas
A solo 100 km de Maceió, este pueblo de 8.000 habitantes ofrece relax y naturaleza intacta. Descubrí cómo llegar y qué hacer en este tesoro de la Ruta Ecológica.
São Miguel dos Milagres es un pequeño pueblo ubicado en el litoral de Brasil que se destaca por sus playas tranquilas, aguas claras y un ritmo de vida relajado. Con 8.000 habitantes y paisajes naturales perfectamente conservados, se convirtió en un destino ideal para quienes buscan descansar lejos del turismo masivo que presentan grandes epicentros.
Este tipo de lugares demuestra que Sudamérica ofrece un amplio abanico de destinos para vacacionar. Desde playas paradisíacas hasta pueblos costeros poco explorados, la región cuenta con múltiples opciones para quienes buscan naturaleza y escenarios alejados del bullicio de las grandes ciudades.
Qué se puede hacer en São Miguel dos Milagres
Ubicado frente al mar, São Miguel dos Milagres es un tranquilo pueblo costero donde gran parte de las actividades giran alrededor de la naturaleza y del océano. Sus playas de aguas claras invitan a nadar, practicar snorkel y observar peces tropicales en un entorno intacto.
Otra de las atracciones más populares son los recorridos en jangadas, pequeñas embarcaciones tradicionales que llevan a los visitantes hasta piscinas naturales y bancos de arena que aparecen cuando baja la marea. Desde allí, además, es posible apreciar vistas abiertas del litoral.
El destino también se destaca por su cocina regional. En los restaurantes del pueblo es común encontrar platos preparados con pescado, mariscos y recetas típicas del noreste de Brasil, una característica que atrapa de forma inmediata el paladar de los comensales.
Dónde queda São Miguel dos Milagres
Este sitio se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Alagoas. Está ubicado a pocos kilómetros de Maragogi y forma parte de la llamada Ruta Ecológica del litoral alagoano, una zona famosa por sus aguas claras y su ambiente sereno.
Cómo llegar a São Miguel dos Milagres
Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió hay que recorrer alrededor de 100 kilómetros. El trayecto más habitual comienza por la ruta AL101 y luego continúa por las rutas AL105 y AL435, que conectan distintos pueblos del litoral. El viaje, además, tiene una duración de dos horas en auto, dependiendo del tráfico.
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