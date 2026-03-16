São Miguel dos Milagres: el paraíso oculto de Brasil con aguas cristalinas y piscinas naturales en Alagoas

Dónde queda São Miguel dos Milagres

Este sitio se encuentra en el noreste de Brasil, dentro del estado de Alagoas. Está ubicado a pocos kilómetros de Maragogi y forma parte de la llamada Ruta Ecológica del litoral alagoano, una zona famosa por sus aguas claras y su ambiente sereno.

Cómo llegar a São Miguel dos Milagres

Para llegar a São Miguel dos Milagres desde Maceió hay que recorrer alrededor de 100 kilómetros. El trayecto más habitual comienza por la ruta AL101 y luego continúa por las rutas AL105 y AL435, que conectan distintos pueblos del litoral. El viaje, además, tiene una duración de dos horas en auto, dependiendo del tráfico.