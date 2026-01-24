Seguí descubriendo Argentina: el pueblo chaqueño que asusta a todos por su nombre

Dentro del pueblo, la plaza 25 de Mayo es el corazón de la vida social y cultural, escenario de ferias, encuentros comunitarios y eventos locales. En sus alrededores se pueden encontrar talleres artesanales que mantienen vivas técnicas tradicionales de cuero, cerámica y tejido.

La gastronomía regional es otro de los grandes atractivos. Durante el año, y especialmente en la Fiesta Provincial del Chivo, se destacan platos típicos elaborados con productos locales, acompañados de pan casero y guarniciones con ingredientes del monte chaqueño. La experiencia se completa con dulces artesanales y vinos de la zona.

Dónde queda Pampa del Infierno

Pampa del Infierno es la cabecera del departamento Almirante Brown, en la provincia del Chaco. Se ubica en el noreste de Argentina, sobre la Ruta Nacional 16, una vía clave que conecta distintas localidades del territorio chaqueño.

El clima es cálido, con veranos de temperaturas elevadas y una estación seca bien marcada, lo que influye tanto en el paisaje como en las actividades que se pueden realizar al aire libre.

Cómo llegar a Pampa del Infierno

El acceso principal al pueblo es a través de la Ruta Nacional 16, que lo comunica con Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades de la provincia del Chaco.

Desde Resistencia, capital provincial, se deben recorrer aproximadamente 250 kilómetros en dirección noroeste. Algunos tramos pueden ser de ripio o caminos de tierra, por lo que se recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar.

También existen servicios de transporte interurbano que conectan la localidad con ciudades cercanas. Para quienes viajan en vehículo particular, el trayecto es sencillo y permite combinar la visita con otros destinos del litoral chaqueño.