Seguí descubriendo Argentina: el pueblo chaqueño que asusta a todos por su nombre
El norte argentino esconde destinos que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados.
En distintas provincias aparecen pueblos poco explorados, con paisajes singulares y propuestas auténticas que combinan naturaleza, cultura y tranquilidad. Algunos de estos lugares llaman la atención desde el primer momento por su nombre, que no siempre refleja lo que realmente ofrecen.
Entre estos rincones del país se destaca un destino del norte que, pese a su denominación impactante, conquista a quienes lo visitan con su entorno natural y su identidad local. Se trata de un lugar ideal para escapadas diferentes, especialmente para quienes buscan experiencias lejos del turismo masivo y en contacto con el paisaje.
Este pueblo se caracteriza por su fuerte vínculo con la naturaleza, en especial por la observación de aves, una actividad que lo posiciona como un punto atractivo para amantes de la fauna, la fotografía y la vida al aire libre.
Qué se puede hacer en Pampa del Infierno
Pampa del Infierno ofrece múltiples actividades vinculadas al entorno natural del monte chaqueño. Una de las principales propuestas es la observación de aves y fauna autóctona, gracias a la diversidad de especies que habitan en la zona.
Los caminos rurales y senderos que rodean al pueblo permiten recorrer el paisaje a pie o en bicicleta, con la posibilidad de avistar loros, cardenales, carpinteros y otras aves típicas de la región. Es un destino ideal para quienes disfrutan de la fotografía de naturaleza o buscan desconectarse en un ambiente tranquilo.
Dentro del pueblo, la plaza 25 de Mayo es el corazón de la vida social y cultural, escenario de ferias, encuentros comunitarios y eventos locales. En sus alrededores se pueden encontrar talleres artesanales que mantienen vivas técnicas tradicionales de cuero, cerámica y tejido.
La gastronomía regional es otro de los grandes atractivos. Durante el año, y especialmente en la Fiesta Provincial del Chivo, se destacan platos típicos elaborados con productos locales, acompañados de pan casero y guarniciones con ingredientes del monte chaqueño. La experiencia se completa con dulces artesanales y vinos de la zona.
Dónde queda Pampa del Infierno
Pampa del Infierno es la cabecera del departamento Almirante Brown, en la provincia del Chaco. Se ubica en el noreste de Argentina, sobre la Ruta Nacional 16, una vía clave que conecta distintas localidades del territorio chaqueño.
El clima es cálido, con veranos de temperaturas elevadas y una estación seca bien marcada, lo que influye tanto en el paisaje como en las actividades que se pueden realizar al aire libre.
Cómo llegar a Pampa del Infierno
El acceso principal al pueblo es a través de la Ruta Nacional 16, que lo comunica con Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades de la provincia del Chaco.
Desde Resistencia, capital provincial, se deben recorrer aproximadamente 250 kilómetros en dirección noroeste. Algunos tramos pueden ser de ripio o caminos de tierra, por lo que se recomienda verificar el estado de las rutas antes de viajar.
También existen servicios de transporte interurbano que conectan la localidad con ciudades cercanas. Para quienes viajan en vehículo particular, el trayecto es sencillo y permite combinar la visita con otros destinos del litoral chaqueño.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario