Bad Bunny habilitó nuevas localidades para sus shows en River
La producción del artista puertorriqueño liberó nuevos sectores y tickets para los tres recitales previstos en febrero en el estadio Monumental.
El fenómeno Bad Bunny volvió a sentirse con fuerza en la Argentina y sumó un nuevo capítulo en la previa de sus shows en Buenos Aires.
Luego de que las entradas para sus tres presentaciones en el Estadio River Plate se vendieran a ritmo récord, la organización confirmó la apertura de nuevos sectores y localidades, una decisión que amplía la capacidad del estadio y ofrece una nueva chance para quienes no habían logrado conseguir tickets en la primera etapa.
Las fechas están programadas para el 13, 14 y 15 de febrero de 2026, en el marco del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, la gira internacional que viene llevando al artista por los principales escenarios del mundo. La liberación de más entradas se dio tras una reconfiguración técnica del escenario y de algunas zonas del estadio, un procedimiento habitual en producciones de gran escala una vez definidos los detalles del montaje.
Entre las ubicaciones que se sumaron figuran sectores como Stage A, Stage B y Los Vecinos, además de nuevas disponibilidades en plateas y campos, según cada una de las fechas. Las entradas pueden adquirirse exclusivamente a través de la plataforma AllAccess, el sitio oficial de venta, donde se mantienen las condiciones habituales del expendio, con preventas bancarias, venta general y opciones de financiación.
La noticia fue bien recibida por los fans y volvió a poner en primer plano la enorme expectativa que genera la visita del artista a la Argentina. Bad Bunny, convertido en una de las figuras más influyentes de la música global, regresa al país con una propuesta pensada para estadios, combinando sus últimos lanzamientos con los temas que lo consolidaron a nivel internacional.
Con localidades agotadas en tiempo récord y nuevos sectores habilitados, el paso de Bad Bunny por River ratifica su vigencia y su capacidad de convocatoria, además de confirmar que su vínculo con el público argentino sigue siendo uno de los más fuertes de la región.
