Bad Bunny habilitó nuevas localidades para sus shows en River

bad bunny

La noticia fue bien recibida por los fans y volvió a poner en primer plano la enorme expectativa que genera la visita del artista a la Argentina. Bad Bunny, convertido en una de las figuras más influyentes de la música global, regresa al país con una propuesta pensada para estadios, combinando sus últimos lanzamientos con los temas que lo consolidaron a nivel internacional.

Con localidades agotadas en tiempo récord y nuevos sectores habilitados, el paso de Bad Bunny por River ratifica su vigencia y su capacidad de convocatoria, además de confirmar que su vínculo con el público argentino sigue siendo uno de los más fuertes de la región.