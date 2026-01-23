Conocé Mendoza: el pueblo oculto con paisajes increíbles y vinos riquísimos
Más allá de los circuitos tradicionales, existe un rincón poco conocido que combina viñedos de excelencia, montañas imponentes y una calma difícil de encontrar.
Rodeado por la Cordillera de los Andes y extensos campos de vides, este destino mendocino se convirtió en una opción ideal para desconectar del ritmo urbano. Su propuesta incluye enoturismo, senderismo, historia y paisajes de ensueño, lo que lo transforma en un lugar perfecto para unas vacaciones diferentes, tanto en pareja como en familia.
Además, fue reconocido a nivel internacional en 2024 dentro del certamen de Mejores Pueblos Turísticos del Mundo, destacándose por su identidad, su entorno natural y su desarrollo turístico sustentable.
Qué hacer en Los Chacayes
Este destino ofrece actividades para todos los gustos. Uno de sus grandes atractivos es el enoturismo, ya que cuenta con más de 20 bodegas que producen algunas de las variedades más prestigiosas del país, como Malbec, Cabernet Franc y Chardonnay. Las visitas guiadas y degustaciones permiten conocer en profundidad el proceso de elaboración del vino.
Para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza, la Reserva Natural Manzano Histórico es ideal para realizar senderismo y observar la flora y fauna autóctona. También se puede visitar el Cristo de la Hermandad, una impactante escultura de 23 metros que se levanta sobre el paisaje mendocino.
El turismo aventura tiene un lugar destacado con opciones como cabalgatas, trekking y recorridos por senderos de montaña. A su vez, los interesados en la historia pueden recorrer el Parque Temático Sanmartiniano y el sitio donde el General San Martín descansó en 1823, un punto clave del patrimonio histórico de la región.
Dónde queda Los Chacayes
La localidad se encuentra en el Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, en una zona reconocida por su altura y calidad vitivinícola. Está ubicada entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas, formaciones rocosas y viñedos que se extienden hasta el horizonte.
Su entorno natural, sumado a la cercanía con la cordillera, le da un aire de aislamiento y serenidad que lo convierte en un verdadero paraíso escondido dentro de la provincia.
Cómo llegar a Los Chacayes
Llegar es sencillo desde la ciudad de Mendoza. En auto, el viaje dura aproximadamente dos horas. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 40 hacia el sur, y luego se toma la Ruta Provincial 94, que conecta directamente con el Valle de Uco.
Los caminos se encuentran en buen estado y ofrecen vistas panorámicas únicas durante todo el trayecto. Además, la ubicación permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos, como bodegas reconocidas, pueblos del Valle de Uco y centros de actividades al aire libre.
