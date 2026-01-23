Conocé Mendoza: el pueblo oculto con paisajes increíbles y vinos riquísimos

Dónde queda Los Chacayes

La localidad se encuentra en el Valle de Uco, a unos 120 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, en una zona reconocida por su altura y calidad vitivinícola. Está ubicada entre los 900 y 1300 metros sobre el nivel del mar, rodeada de montañas, formaciones rocosas y viñedos que se extienden hasta el horizonte.

Su entorno natural, sumado a la cercanía con la cordillera, le da un aire de aislamiento y serenidad que lo convierte en un verdadero paraíso escondido dentro de la provincia.

Cómo llegar a Los Chacayes

Llegar es sencillo desde la ciudad de Mendoza. En auto, el viaje dura aproximadamente dos horas. El recorrido se realiza por la Ruta Nacional 40 hacia el sur, y luego se toma la Ruta Provincial 94, que conecta directamente con el Valle de Uco.

Los caminos se encuentran en buen estado y ofrecen vistas panorámicas únicas durante todo el trayecto. Además, la ubicación permite combinar la visita con otros destinos turísticos cercanos, como bodegas reconocidas, pueblos del Valle de Uco y centros de actividades al aire libre.