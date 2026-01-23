Escapadas por Buenos Aires: el pueblo para comer el sánguche de miga más rico de la región

Dónde queda Alberdi

La localidad pertenece al partido de Leandro N. Alem, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Con poco más de 4.000 habitantes, mantiene una calma admirable, con calles arboladas, comercios tradicionales y un ritmo de vida sereno que enamora a quienes la visitan.

Su entorno está marcado por un relieve llano y amplios campos agrícolas, atravesados por pequeños cursos de agua que aportan encanto al paisaje. Además, se encuentra cerca de otros destinos turísticos bonaerenses, lo que permite combinar la visita con estancias rurales y paseos al aire libre.

Cómo llegar a Alberdi

Se encuentra a aproximadamente 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar fácilmente en auto.

Las principales opciones son:

Autopista Riccheri hasta empalmar con la Ruta Provincial 6

Ruta Provincial 205, ideal para quienes prefieren un recorrido más tranquilo por zonas rurales

Gracias a su ubicación estratégica, este pueblo se presenta como una escapada ideal de fin de semana, combinando gastronomía, historia y tradición bonaerense en un solo destino.