Supermercados rematan ya sus cafeteras: llevate los mejores modelos de filtro o express con un 53% de rebajas

Los descuentos en Coto

El supermercado Coto también ofrece rebajas en distintas cafeteras, con descuentos que alcanzan aproximadamente el 25%, además de planes de pago en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.

Entre las opciones disponibles se destacan:

Cafetera filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off): $26.349,15 .

Cafetera ATMA Essential CA2180P (15% off): $25.796,65 .

Cafetera TOP HOUSE C-GC (15% off): $56.609,15 .

Cafetera MOULINEX City Perfecta (15% off): $39.354,15 .

Cafetera TOP HOUSE CM1705 (15% off): $75.759,65 .

Cafetera TOP HOUSE CA1707 (25% off): $67.392,01 .

Cafetera TOP HOUSE CM1301B (15% off): $33.999,15 .

Cafetera TOP HOUSE CM-30000BE (20% off): $88.799,20 .

Cafetera TOP HOUSE C-NV (20% off): $42.375,20.

Estas promociones aplican principalmente pagando con Comunidad Coto, el programa de beneficios del supermercado.