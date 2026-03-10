Supermercados rematan ya sus cafeteras: llevate los mejores modelos de filtro o express con un 53% de rebajas
Grandes descuentos de hasta el 53%, promociones 2x1 y cuotas sin interés en cafeteras. Conocé ahora los diferentes modelos en promoción.
Las ofertas incluyen modelos de distintos tipos: cafeteras de filtro, máquinas express y versiones de émbolo, lo que permite encontrar opciones tanto para quienes buscan una cafetera económica como para quienes quieren preparar café estilo barista en casa.
Además de los precios rebajados, muchas de estas promociones incluyen cuotas sin interés, combos 2x1 o beneficios con tarjetas de crédito propias de cada cadena.
Los descuentos en Carrefour
En Carrefour se pueden encontrar algunas de las rebajas más agresivas, con descuentos que llegan hasta el 53% en distintos modelos de cafeteras.
Entre las ofertas más destacadas aparecen:
Cafetera eléctrica de filtro Sansei Casa9118BP 0,75 L (53% off): $23.999 (antes $51.799).
Cafetera Mandine vintage con timer MCM10 (2x1 en pequeños electrodomésticos): $41.500 cada una.
Cafetera express Mandine inox MEC1450 (2x1): $146.500 cada una.
Cafetera de émbolo TF25 350 ml con segunda unidad al 80% de descuento: $13.194.
Cafetera Mandine MCM900W blanca simil madera (2x1): $29.500 cada una.
Cafetera eléctrica Electrolux Efficient ECM12 600 ml (26% off): $42.999.
Cafetera Mandine acero inoxidable MCM6011T (2x1): $36.500 cada una.
En muchos casos, estas promociones permiten pagar hasta en 12 cuotas fijas con tarjetas como Visa o con el programa de financiación propio de la cadena.
Los descuentos en Coto
El supermercado Coto también ofrece rebajas en distintas cafeteras, con descuentos que alcanzan aproximadamente el 25%, además de planes de pago en 6, 9 y 12 cuotas sin interés.
Entre las opciones disponibles se destacan:
Cafetera filtro TOP HOUSE Cm1001b (15% off): $26.349,15.
Cafetera ATMA Essential CA2180P (15% off): $25.796,65.
Cafetera TOP HOUSE C-GC (15% off): $56.609,15.
Cafetera MOULINEX City Perfecta (15% off): $39.354,15.
Cafetera TOP HOUSE CM1705 (15% off): $75.759,65.
Cafetera TOP HOUSE CA1707 (25% off): $67.392,01.
Cafetera TOP HOUSE CM1301B (15% off): $33.999,15.
Cafetera TOP HOUSE CM-30000BE (20% off): $88.799,20.
Cafetera TOP HOUSE C-NV (20% off): $42.375,20.
Estas promociones aplican principalmente pagando con Comunidad Coto, el programa de beneficios del supermercado.
