Tecno 2026: qué conviene comprar hoy en el exterior con el fin del Impuesto PAIS y los nuevos límites courier

Computación portátil

Las computadoras portátiles (notebooks) constituyen el segundo gran grupo de interés. El profesional que requiere una estación de trabajo móvil para diseño, edición de video o programación encuentra en el exterior una oferta muy superior.

El régimen actual permite traer equipos de hasta 3.000 dólares, lo que habilita la compra de modelos premium de marcas como Apple, Dell (línea XPS) o Asus (línea ROG) que rara vez llegan a las estanterías argentinas en sus versiones más recientes.

La ventaja aquí no es solo el precio, sino la posibilidad de acceder a procesadores de última arquitectura y pantallas de alta resolución que los importadores locales no traen por riesgo de stock.

Telefonía móvil

El mercado de celulares presenta una dicotomía interesante. Para la gama baja y media, la producción y el ensamblaje en Tierra del Fuego logran precios competitivos que desalientan la importación individual. Sin embargo, la ecuación cambia drásticamente en la gama alta y premium.

Dispositivos como el iPhone, los modelos Pro de la serie Pixel de Google o los plegables de última generación de marcas asiáticas conviene adquirirlos fuera. La diferencia de precio en un celular de 1.000 dólares puede superar el 40% al comparar el valor oficial en una tienda de Estados Unidos sumado a los impuestos de nacionalización, frente al precio de lista de un revendedor autorizado en Buenos Aires.

Audio de alta fidelidad y fotografía

Los entusiastas del sonido y la imagen encuentran en el exterior un paraíso de opciones inexistentes en el país. Auriculares de estudio, amplificadores DAC portátiles, lentes fotográficos específicos y drones de uso semiprofesional son artículos que conviene importar.

Al utilizar el régimen de courier, el usuario puede acceder a marcas de audio japonesas o alemanas y a equipamiento fotográfico de segunda mano certificado (aunque con precaución sobre las normas de usados) o nuevo, pagando los derechos correspondientes pero asegurando la disponibilidad del producto exacto que necesita para su trabajo o afición.

La trampa de los reacondicionados y las baterías

En la búsqueda de precios bajos, el consumidor debe evitar una zona de riesgo: los productos "refurbished" o reacondicionados.

Intentar ingresar un iPhone reacondicionado comprado en Amazon o eBay, por más atractivo que sea su precio, derivará en el posible comiso de la mercadería o en la exigencia de reexportarla al origen con costos a cargo del usuario.

Las baterías de litio sueltas (power banks o baterías de repuesto) enfrentan restricciones severas de transporte aéreo internacional por normas de seguridad (IATA). La compra segura implica adquirir dispositivos que traigan la batería instalada en su interior, como sucede con laptops y celulares, donde el envío no presenta inconvenientes.

Estrategia financiera

El uso de la tarjeta de crédito en pesos activa percepciones impositivas que encarecen la operación. La estrategia ganadora en 2026 consiste en el pago con dólares propios, previamente adquiridos a través del mercado oficial.

Al cancelar el resumen de la tarjeta o la compra directa con dólares en cuenta, se evita la percepción del 30% a cuenta de Ganancias, accediendo a un tipo de cambio implícito mucho más competitivo que el "dólar tarjeta".