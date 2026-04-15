Ticket viral: mostró cuánto cuesta la carne argentina en Europa y causó indignación

Lejos de matizar la cuestión, el usuario de X hizo notar que "están destruyendo todo, afuera pagan más barato la carne que acá, nuestra propia carne", posiblemente en referencia a las circunstancias que habrán llevado a supermercados y carnicerías locales a marcar los precios que marcan.

carne españa argentina

Un detalle no menor es que si se convierten 11,10 euros a pesos al final de esta jornada, mares 15 de abril de 2026, el kilo de entraña argentina en España está a $ 17,797, un precio cercano al kilo de vacío o de cuadril en el mismo supermercado citado en los tuits.