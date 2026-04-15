Ticket viral: mostró cuánto cuesta la carne argentina en Europa y causó indignación
Para coronar la cuestión, otros usuarios aportaron sus tickets de supermercados de España en el que consta que el corte y unos chorizos cuestan 10 euros.
Mientras algunos comercios argentinos diversifican el origen de los cortes de carne que ofrecen en un intento por bajar los precios, los productos cárnicos argentinos se instalaron en España, donde cuestan un 20% menos que en nuestro país.
El dato quedó en evidencia esta semana a raíz de una serie de posteos en X, donde un usuario llamado Sebastian publicó una foto de una bandeja de entraña que compró a 9,37 euros en un supermercado de Palma de Mallorca, en el sur de España.
El mismo usuario mostró el ticket de su compra, en el que consta que por 1 euro adquirió 144 gramos de chorizo parrillero y por 9,37 euros se hizo de 844 gramos de entraña, a razón de 11,10 el kilo.
Los tuits fueron publicados el lunes de esta semana como respuesta a un usuario llamado "Dante Opito", pero en cuestión de horas les salió al cruce otro tuitero, "antiponzista", que mostró la comparación con los precios de supermercados argentinos, donde el kilo de entraña cuesta entre $ 21.799 y $ 39.900.
De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informó la semana pasada que la carne fue uno de los alimentos que más subió de precio en marzo de este año, lo que impulsó el costo de la Canasta Básica Total y la Alimentaria, que se usan para medir la pobreza e indigencia, respectivamente.
Lejos de matizar la cuestión, el usuario de X hizo notar que "están destruyendo todo, afuera pagan más barato la carne que acá, nuestra propia carne", posiblemente en referencia a las circunstancias que habrán llevado a supermercados y carnicerías locales a marcar los precios que marcan.
Un detalle no menor es que si se convierten 11,10 euros a pesos al final de esta jornada, mares 15 de abril de 2026, el kilo de entraña argentina en España está a $ 17,797, un precio cercano al kilo de vacío o de cuadril en el mismo supermercado citado en los tuits.
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