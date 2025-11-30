El pueblito en el que se produce yerba mate, hay turismo rural, cascadas y paisajes
Este rincón de Misiones reúne cascadas, naturaleza, cultura rural y producción local en un solo lugar. Perfecto para quienes buscan un destino auténtico, tranquilo y con paisajes que enamoran.
Un rincón natural, auténtico y todavía poco conocido del país empieza a ganar protagonismo entre los viajeros que buscan destinos tranquilos, verdes y llenos de encanto. En medio de una de las provincias con mayor diversidad natural de Argentina, este pueblito sorprende con saltos de agua, senderos selváticos, tradiciones rurales y un compromiso ejemplar con el turismo sustentable.
Quienes lo visitan aseguran que es un lugar donde el tiempo se desacelera, donde el sonido de los arroyos reemplaza al ruido de la ciudad y donde cada caminata termina en una postal perfecta. Su producción local, su entorno nativo y su forma de vida hicieron que este rincón misionero fuera preseleccionado como uno de los pueblos más lindos del mundo.
Qué se puede hacer en Campo Ramón
Campo Ramón ofrece una combinación única de naturaleza pura, cultura local y tranquilidad. Es un destino ideal para quienes viajan en familia, en pareja o incluso solos, buscando experiencias genuinas lejos de los circuitos masivos.
Actividades destacadas:
• Senderismo entre saltos y cascadas
Los protagonistas principales del pueblo son los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, dos escenarios de agua cristalina rodeados de vegetación nativa. Los caminos que los rodean permiten caminatas de distintos niveles, donde el sonido del agua y la sombra verde crean una atmósfera perfecta para desconectar.
• Turismo rural y producción local
Campo Ramón es hogar de pequeñas estancias y chacras donde los visitantes pueden conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel, frutas nativas y emprendimientos de agrocamping. Es uno de los pueblos ideales para vivir experiencias rurales auténticas y aprender sobre tradiciones misioneras.
• Observación de flora y fauna
Con su biodiversidad privilegiada, es común encontrarse con aves, mariposas, especies de selva y árboles centenarios que forman parte del paisaje local.
• Un municipio ecológico
Campo Ramón fue declarado el primer "Municipio Ecológico" de Argentina por su compromiso con la preservación del ambiente, la gestión sustentable y las iniciativas educativas que involucran a toda la comunidad.
Este enfoque lo posiciona como un destino modelo en turismo responsable.
Dónde queda Campo Ramón
Campo Ramón está ubicado en la provincia de Misiones, una de las regiones más verdes y biodiversas del país. Se encuentra a pocos kilómetros de Oberá, rodeado de arroyos, chacras y selva.
Es un punto estratégico para quienes desean explorar la zona centro de Misiones sin alejarse demasiado de las ciudades principales, pero con la posibilidad de disfrutar de un ambiente natural y silencioso.
Cómo llegar a Campo Ramón
Llegar a este pueblito es sencillo y accesible:
-
Desde Posadas: se encuentra a unos 115 kilómetros, con acceso directo por Ruta Provincial 103.
Desde Oberá: está a solo 5 minutos, lo que lo convierte en un destino ideal para hacer escapadas cortas desde la ciudad.
En auto: la ruta es segura y transitable durante todo el año.
En transporte público: hay servicios regulares que conectan Oberá con los pueblos cercanos, incluyendo Campo Ramón.
