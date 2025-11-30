El pueblito en el que se produce yerba mate, hay turismo rural, cascadas y paisajes

Los protagonistas principales del pueblo son los saltos del arroyo Ramón y el arroyo Bonito, dos escenarios de agua cristalina rodeados de vegetación nativa. Los caminos que los rodean permiten caminatas de distintos niveles, donde el sonido del agua y la sombra verde crean una atmósfera perfecta para desconectar.

• Turismo rural y producción local

Campo Ramón es hogar de pequeñas estancias y chacras donde los visitantes pueden conocer de cerca la producción de yerba mate, té, miel, frutas nativas y emprendimientos de agrocamping. Es uno de los pueblos ideales para vivir experiencias rurales auténticas y aprender sobre tradiciones misioneras.

• Observación de flora y fauna

Con su biodiversidad privilegiada, es común encontrarse con aves, mariposas, especies de selva y árboles centenarios que forman parte del paisaje local.

• Un municipio ecológico

Campo Ramón fue declarado el primer "Municipio Ecológico" de Argentina por su compromiso con la preservación del ambiente, la gestión sustentable y las iniciativas educativas que involucran a toda la comunidad.

Este enfoque lo posiciona como un destino modelo en turismo responsable.

Dónde queda Campo Ramón

Campo Ramón está ubicado en la provincia de Misiones, una de las regiones más verdes y biodiversas del país. Se encuentra a pocos kilómetros de Oberá, rodeado de arroyos, chacras y selva.

Es un punto estratégico para quienes desean explorar la zona centro de Misiones sin alejarse demasiado de las ciudades principales, pero con la posibilidad de disfrutar de un ambiente natural y silencioso.

Cómo llegar a Campo Ramón

Llegar a este pueblito es sencillo y accesible: