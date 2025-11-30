Cómo conviene comprar el iPhone 17, ¿a través de plataforma o revendedor?
Este flamante celular de Apple se sumó al catálogo hace algunas semanas atrás, causando una revolución por su diseño y rendimiento. Los detalles en la nota.
Los iPhone se convirtieron en uno de los dispositivos más elegidos durante el último tiempo, combinando diseño, innovación y un rendimiento óptimo que marcó un antes y un después en la industria tecnológica. Es por este motivo que la marca estadounidense logró posicionarse como la mejor del mercado.
El iPhone 17 llegó hace algunos días a la Argentina, causando una revolución inesperada por su diseño llamativo y rendimiento superior. Desde el 25 de noviembre, la tienda oficial de Apple en Mercado Libre comenzó a ofrecer los nuevos modelos y en cuotas sin interés.
Las mejores condiciones y alternativas de compra
El nuevo canal oficial de Apple en Mercado Libre mejora las condiciones de compra con envíos rápidos, incluso en 24 horas, y opciones de pago en 6 o 9 cuotas sin interés. Además, quienes paguen con saldo de Mercado Pago pueden acceder a descuentos del 10% al 15%.
El panorama de precios del iPhone en la Argentina
Antes, los precios solo podían compararse entre los resellers autorizados, como MaximStore, MacStation o Claro, pero ahora los usuarios cuentan con una alternativa oficial más para evaluar cuál es la oferta más conveniente para su bolsillo.
Los valores del nuevo iPhone 17 varían según el modelo y el vendedor. El iPhone 17 básico de 256 GB ronda los $1.999.990 tanto en Mercado Libre como en MacStation, mientras que Claro ubica el de 512 GB en $2.429.999 con un descuento aplicado.
En el segmento intermedio, el iPhone Air arranca en $2.499.990 en MacStation, pero la tienda oficial de Apple en Mercado Libre lo publica con un precio superior a los $4 millones. Claro, por su parte, ofrece el de 512 GB a $2.879.999.
Por otra parte, el iPhone 17 Pro empieza cerca de los $2.7 millones y supera los $3 millones. En tanto, el Pro Max de 256 GB figura entre $2.999.990 y $3.249.999 según el punto de venta.
Las tiendas de importación, como Tiendamia, muestran precios más bajos gracias a descuentos. Allí, el iPhone 17 de 256 GB puede conseguirse en torno a $1.716.000 y el Pro de 512 GB cerca de $2.671.000.
Precios del iPhone 17 en EE. UU. y su costo potencial en pesos
Los precios de Apple y Amazon en Estados Unidos permiten medir la diferencia al convertirlos a pesos. El iPhone 17 de 256 GB, que cuesta u$s799, equivale a unos $1.174.530 al dólar oficial, cerca de $1.183.824 al MEP y alrededor de $1.526.889 al dólar tarjeta.
Por otro lado, el valor del iPhone 17 Pro de 256 GB es de u$s1.099, lo que se traduce en unos $1.615.530 al tipo de cambio oficial y supera los $2.100.000 si se calcula con dólar tarjeta.
