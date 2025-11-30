Cómo conviene comprar el iPhone 17, ¿a través de plataforma o revendedor?

En el segmento intermedio, el iPhone Air arranca en $2.499.990 en MacStation, pero la tienda oficial de Apple en Mercado Libre lo publica con un precio superior a los $4 millones. Claro, por su parte, ofrece el de 512 GB a $2.879.999.

Por otra parte, el iPhone 17 Pro empieza cerca de los $2.7 millones y supera los $3 millones. En tanto, el Pro Max de 256 GB figura entre $2.999.990 y $3.249.999 según el punto de venta.

Las tiendas de importación, como Tiendamia, muestran precios más bajos gracias a descuentos. Allí, el iPhone 17 de 256 GB puede conseguirse en torno a $1.716.000 y el Pro de 512 GB cerca de $2.671.000.

Precios del iPhone 17 en EE. UU. y su costo potencial en pesos

Los precios de Apple y Amazon en Estados Unidos permiten medir la diferencia al convertirlos a pesos. El iPhone 17 de 256 GB, que cuesta u$s799, equivale a unos $1.174.530 al dólar oficial, cerca de $1.183.824 al MEP y alrededor de $1.526.889 al dólar tarjeta.

Por otro lado, el valor del iPhone 17 Pro de 256 GB es de u$s1.099, lo que se traduce en unos $1.615.530 al tipo de cambio oficial y supera los $2.100.000 si se calcula con dólar tarjeta.